Cela fait 9 ans que le marché des paris sportifs en ligne a été ouvert en France. Les offres se sont étoffées et sont à présent très populaires sur les smartphones. Découvrez notre sélection des meilleures applications de paris sportifs, pour parier sur des sports comme le football et le Basketball et enfin « mettre la daronne à l’abri ».

Les paris sportifs sont devenus une pratique très populaire en France, les services en ligne se sont multipliés et offrent tous une expérience de qualité. Mais quelles sont celles à choisir en priorité ? Voyons cela tout de suite.

Les paris sportifs, pas pour tout le monde

Les paris sportifs sont une pratique qu’il faut effectuer avec la plus grande des précautions. Elle peut être source d’addiction et ne doit pas être prise à la légère. Pour être aidé, contactez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) ou visitez www.joueurs-info-service.fr.

Tout jeu de hasard et d’argent est également interdit aux mineurs et les paris sportifs, qu’ils soient en ligne ou non, ne font pas exception.

Il est important de rappeler que vous devez parier uniquement de l’argent que vous êtes prêts à perdre complètement.

Unibet, la plus réussie

Unibet est l’une des applications que vous avez surement le plus vu passer ces derniers mois avec sa campagne d’annonces publicitaires ou encore son partenariat avec le Paris Saint-Germain. L’application est très bien développée. Nous n’avons eu aucun ralentissement et aucun bug en l’utilisant. Elle combine des paris sportifs et du turf (paris hippiques). Une application de poker est également disponible, mais n’est pas intégrée directement à celle de base.

L’application propose l’authentification par empreintes digitales et permet une inscription rapide et claire. Les cotes sont bien présentées, des statistiques en direct sont disponibles et de nombreuses options de paris s’offrent à vous. On peut même voir certains matchs en streaming comme ceux de NBA ou de football.

Leurs réseaux sociaux proposent des analyses d’experts sportifs comme Pierre Ménès ou Habib Beye pour le football ou George Eddy ou l’équipe de TrashTalk pour le Basketball pour vous aider à faire le bon choix.

L’application propose également un système de partage de vos paris pour pouvoir publier sur vos réseaux sociaux vos paris gagnants (ou perdants). Unibet est clairement l’application la plus complète et propose le remboursement du premier pari s’il est perdant jusqu’à 100 euros.

Unibet Paris Sportifs Télécharger gratuitement Unibet est l'application de paris sportifs la plus complète. Elle offre un interface agréable et simple à utiliser avec de nombreuses options de... 3 raisons de télécharger cette application Une interface agréable à utiliser

Des événements sportifs en streaming

Un système de partage de paris

Winamax, pour allier paris sportifs et poker

Winamax est un autre site de paris sportifs très connu, porté par l’un de ses actionnaires qui n’est autre que Patrick Bruel, chanteur et Champion du monde de Poker.

L’application permet de combiner Paris Sportifs et Poker. Contrairement à Unibet, il n’y a pas besoin de télécharger une seconde application pour jouer à ce jeu de cartes en ligne, mais on perd le Turf au change. C’est d’ailleurs sur le poker que Winamax s’est d’abord popularisé avant de se lancer dans les paris en ligne et de devenir la deuxième tête du mastodonte des paris en ligne que sont Unibet et lui.

Au niveau de l’application, l’interface n’est pas aussi agréable qu’Unibet, mais reste simple et facile à utiliser. On a également l’authentification par empreinte digitale. Winamax est aussi connu pour proposer des cotes souvent plus avantageuses que la concurrence.

Winamax favorise aussi les réseaux sociaux avec des comptes très actifs lors des grands événements sportifs et des émissions dédiées à différents sports avec des experts. Ce qui freine vraiment est l’interface de son application qui ne fait pas le poids et qui n’est pas aussi facile d’utilisation comparée à celle d’Unibet.

Winamax propose également une offre de bienvenue jusqu’à 100 euros.

Winamax Poker, Paris Sportifs Télécharger gratuitement Winamax est une application de paris sportifs et de poker. Elle offre de nombreuses disciplines sportives sur lesquelles parier avec des cotes... 3 raisons de télécharger cette application Des cotes intéressantes

L'accès aux tournois de poker

Winamax TV

Parions Sport en Ligne, l’interface enfantine

Parions Sport est la solution de paris sportifs créée par la Française des jeux. Disponible en bureaux de tabac, elle est disponible en ligne et offre un panel de sports assez varié sur lesquels parier.

Comme les deux autres, les paris sportifs se concentrent surtout sur le football et le Basketball (Parions Sport étant partenaires de la Ligue 1 Uber Eats et la NBA), mais elle propose d’autres disciplines même si cela reste moins fourni que Winamax ou Unibet.

L’application est simple à utiliser et est surement la plus adéquate pour un débutant. L’interface est simplissime et tout pari est facilement accessible. On a également un système de streaming pour certains événements sportifs.

Grosse particularité par rapport à ses concurrents, le bonus de bienvenue jusqu’à 100 euros est donné en argent réel. La plupart des autres services vous remboursent votre premier pari payant en « paris gratuits », soit une somme que vous êtes obligés de parier à nouveau pour cette fois-ci espérer gagner. Chez Parions Sport, non. Si vous perdez votre premier pari, vous pouvez récupérer votre somme mise sans avoir à les parier à nouveau.

On peut déplorer le manque de continuité entre Parions Sport en Ligne et sa version en point de vente pour ceux qui voudraient parier avec de l’argent liquide dans un bureau de vote en utilisant cette application. Il faudra passer par une autre app nommée Parions Sport Point de Vente.

ParionsSport En Ligne® Télécharger gratuitement Parions Sport en Ligne est la solution de paris sportifs en ligne de la Française Des Jeux. Elle permet de profiter de cotes sur plusieurs sports... 3 raisons de télécharger cette application Interface facile à prendre en main

Diffusion de certains événements en streaming

Remboursement du premier pari (s'il est perdu) en cash

PMU, Bwin, Betclic… Beaucoup d’offres pour peu de différences

Bien évidemment, il existe d’autres applications de paris sportifs, mais elles sont toutes assez similaires, on peut noter comme gros concurrents à Unibet, Winamax ou Parions Sport en Ligne :

Ces applications sont de bonne qualité, mais ne se départagent pas vraiment.

Les applications de paris se choisissent souvent sur un critère : le parrainage, si un de vos amis utilise telle ou telle application, il pourra vous parrainer et vous permettre d’avoir un bonus à l’inscription vous et votre parrain. Il est donc plus intéressant d’aller vers l’application qu’utilisent vos amis.

N’oubliez cependant pas que les paris sportifs peuvent devenir dangereux s’ils ne sont pas pratiqués avec précaution. Des risques d’addiction et de pertes importantes d’argent sont à prendre en compte.