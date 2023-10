La petite amélioration discrète d’Android 14 que personne n’a vue

Android 14 est sorti depuis déjà deux semaines et pourtant, on continue de découvrir ses secrets et certains d'entre eux sont révélés par les développeurs d'Android même. Un changement plus important qu'il n'y paraît a été effectué et il améliore les performances de nos smartphones.

C’est début octobre que Google a publié Android 14 en profitant de sa conférence Made by Google. Pour le moment, seuls les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont commercialisés avec la nouvelle mouture, et on y découvre tous les changements apportés. Cependant, certains d’entre eux ne se voient pas forcément, notamment ceux venant améliorer les performances.

Android 14 : ce dont Google n’a pas parlé

C’est durant la conférence Android Show que le vice-président de l’ingénierie chez Android Dave Burke a été interviewé. Il est revenu sur les changements qui n’ont pas été abordés durant la présentation Made by Google. Si la personnalisation était un élément important, l’amélioration des performances l’est tout autant selon lui.

Dave Burke a expliqué que ses équipes ont « fait beaucoup d’efforts pour réduire l’activité du processeur des applications en arrière-plan ». Le tout avec un chiffre à l’appui : 30 % de démarrages à froid en moins sur Android 14. Les démarrages à froid sont ceux d’applications qui n’ont pas été mises en cache : il faut alors lire les pages de code à la fois dans la mémoire vive et à la fois dans le stockage avant de les exécuter. 30 %, c’est valable pour les modèles haut de gamme avec 12 Go de RAM : à 8 Go de RAM, c’est 20 % de moins. Les développeurs d’Android disent avoir trouvé le bon équilibre entre nombre de processus mis en cache et économie de l’utilisation du processeur. De quoi aussi lancer les applications un peu plus rapidement.

Des optimisations jusque dans les moindres recoins du système

Pour rappel, la mise en cache d’applications permet de les « geler » en quelque sorte, pour éviter qu’elles n’utilisent trop les ressources du CPU. Android 14 apporte des optimisations pour éviter que les applications ne se « réveillent » pour rien, utilisant alors le CPU et inévitablement de la batterie. Le système a mis en place une file d’attente de ces réveils, ou en fusionne certains.

Rappelons aussi qu’Android 14 apporte des optimisations de code, réduisant ainsi sa taille de 9,3 % en moyenne, sans aucun impact sur les performances. De quoi économiser un peu d’espace de stockage, mais aussi demander moins de ressources à son smartphone lorsqu’on utilise les applications.