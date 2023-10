Android 14 : trois petites nouveautés en coulisses qui vont faire du bien

Alors que le déploiement de la version stable d'Android 14 a débuté, Google profite d'une session de questions-réponses avec des internautes pour apporter quelques explications sur certaines nouveautés de l'ombre.

Disponible en version stable sur des smartphones Google Pixel, Android 14 continue son petit bonhomme de chemin. Alors que d’autres marques s’activent à préparer un déploiement global prochainement, le système d’exploitation continue de révéler quelques détails intéressants.

Ainsi, lors d’une session de questions-réponses sur Reddit — les fameux « Ask me anything » –, les équipes de Google ont livré quelques informations sur des fonctions à venir de l’OS mobile.

L’expert Android Mishaal Rahman a fait un petit résumé concis des fonctionnalités abordées les plus intéressantes.

eSOS et la communication par satellite

Le sujet de la communication par satellite est un sujet qui prend de plus en plus d’ampleur. Comme son nom l’indique, l’idée est d’exploiter une connexion satellitaire pour envoyer des messages dans les zones géographiques où les réseaux télécoms classiques sont insuffisants. Pratique pour alerter les secours notamment.



Interpellé à ce sujet, Google répond qu’il est en train de travailler dessus. « En réalité, vous pouvez voir la nouvelle interface de téléphonie par satellite dans le code source d’Android 14. Plus d’informations à venir sur la fonction satellite eSOS ».

Cette fonction eSOS permettrait ainsi d’envoyer des SMS depuis des endroits dépourvus de réseau. Elle devrait aussi donner accès à la position géographique de l’utilisateur ou de l’utilisatrice pour faciliter le travail des secouristes, le cas échéant.

Précisons également un élément important : le fait que la communication par satellite sera prise en charge sur Android 14 ne signifie pas que tous les téléphones recevant cette mise à jour pourront en profiter. Il faut que le smartphone lui-même soit compatible.

Une meilleure qualité audio pour les casques USB

Pendant cette session de questions-réponses, le vice-président chez Google chargé du développement d’Android, Dave Burke, a aussi apporté quelques explications sur une amélioration de la qualité audio prévue sur Android 14 pour les casques branchés via un câble USB.

Il confirme tout d’abord qu’Android 14 supporte les formats audio « lossless » — sans perte — pour les casques et écouteurs branchés en USB. Aussi, il affirme que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro profiteront de cette nouveauté dans un déploiement futur. Idem pour des smartphones d’autres marques, reste à savoir quand exactement.

Théoriquement, cela voudrait dire qu’il n’y aurait pas besoin d’un DAC pour profiter d’une qualité audio sans perte avec un casque ou des écouteurs en USB.



Alléger la RAM et le stockage

Toujours d’après Dave Burke, les smartphones tournant sur Android 14 auront droit à quelques optimisations bénéfiques pour la mémoire et le stockage.

Les améliorations en question arrivent en effet avec ART 14, une grosse mise à jour de l’environnement d’exécution dont profite Android 14.

ART 14 inclut ainsi « des optimisations qui réduisent la taille du code de 9,3 % en moyenne sans affecter les performances ». Or, comme le rappelle Mishaal Rahman, plus on facilite le travail au système en réduisant la taille des fichiers contenant du code à traiter, plus on soulage la mémoire et le stockage.

Dave Burke va même plus loin. « Un smartphone classique peut avoir entre 500 Mo et 1 Go de code optimisé, cela se traduit donc par une économie de 50 à 100 Mo » avec ce calcul de 9,3 % de réduction.