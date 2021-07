Seulement aujourd’hui, les célèbres Jabra Elite 65t sont à 59 €

Les Jabra Elite 65t sont des écouteurs sans fil sortis il y a trois ans maintenant. Leur prix a donc fortement baissé depuis et pour les soldes d'été 2021 ils passent à seulement 59 euros au lieu de 99 euros habituellement. Attention, l'offre n'est disponible que ce lundi 12 juillet.

Même avec un petit budget pour acquérir vos nouveaux écouteurs sans fil vous pouvez exiger de la qualité. Pour cela, il faut se diriger vers les anciennes références premium, comme c’est le cas des Jabra Elite 65t, un incontournable de l’année 2018 qui devient trois fois moins cher qu’à sa sortie pendant les soldes d’été 2021.

Les Jabra Elite 65t en quelques mots

Un bon son, mais pas de réduction de bruit

Un design confortable et un maintien très efficace

Une autonomie appréciable avec le boîtier de recharge

Une compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Lancés à 179 euros, puis habituellement vendus à 99 euros de nos jours, les Jabra Elite 65t sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 59 euros sur la boutique Boulanger chez Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit de rejoindre gratuitement le Club R et de saisir le code promo RAKUTEN10 avant de procéder au paiement de votre commande.

Des écouteurs sans fil agréables à porter

Les Jabra Elite 65t ont la particularité d’être très agréables à porter au quotidien et, surtout, de tenir bien en place. Même pendant l’effort, les oreillettes ne bougeront pas d’un iota et c’est une véritable force. On retrouve également une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures, une bonne nouvelle de plus pour les sportifs donc.

Encore de belles caractéristiques pour des true wireless datant de 2018

La qualité sonore est ensuite au rendez-vous avec des aigus précis et des basses assez profondes, même si ce modèle ne bénéficie pas d’une fonctionnalité de réduction active du bruit. L’isolation passive due au format intra-auriculaire des écouteurs est déjà suffisante pour se couper un minimum des bruits ambiants. Quoi qu’il en soit, l’écoute est stable grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0. De plus, ils proposent une belle autonomie de cinq heures en une seule charge, et jusqu’à 15 heures avec le boîtier.

D’autres fonctionnalités pratiques viennent garnir le tableau : la réduction de bruit pour les appels téléphoniques ou encore la compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour faire appel à votre assistant favori. Les oreillettes accueillent également des boutons pour contrôler la musique et les appels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 65t.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.