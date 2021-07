MagSafe : un code promo fait baisser le prix du chargeur sans fil d’Apple

Si vous possédez un iPhone de dernière génération, le nouveau chargeur MagSafe est fait pour vous. Sans fil, ce dernier permettra de récupérer des pourcentages rapidement sur votre iPhone en le déposant tout simplement sur la surface du chargeur. Un accessoire efficace qui est désormais à 38,25 euros au lieu de 45 euros.

Suite à l’arrivée des iPhone 12, Apple signe le grand retour de la technologie MagSafe. La firme californienne remet au goût du jour son système aimanté afin d’offrir une charge sans fil efficace et sans contrainte. Pour les intéressés, il bénéficie actuellement d’une réduction de 15 % pendant les soldes d’été.

Le chargeur Apple MagSafe, c’est quoi ?

La technologie MagSafe, pratique

La charge rapide 15 W pour les iPhone 12

La compatibilité avec d’autres appareils certifiés Qi

Le chargeur MagSafe d’Apple est aujourd’hui remisé à 38,25 euros chez Boulanger, contre 45 euros habituellement, en utilisant le code « VIP15 » avant de procéder au paiement.

Un accessoire attachant

Comme à son habitude, Apple propose un design minimaliste sur ce MagSafe. Ce chargeur offre un format compact qui prendra peu de place sur votre table de nuit ou bien sur votre bureau. Il sera donc facile à transporter lors de vos déplacements, que ce soit dans un sac ou tout simplement dans votre poche.

Mais comment fonctionne cela ? Eh bien, c’est relativement simple. Grâce à sa technologie MagSafe, un appareil compatible comme l’iPhone 12 vient se clipser sur la zone aimantée et ne bouge plus une fois posé. Notez d’ailleurs que votre smartphone reste manipulable et qu’il peut être utilisé en mode paysage ou portrait. Vous pourrez donc continuer à visionner votre série préférée ou bien de faire un FaceTime sans tomber en rade de batterie.

Simplement rapide

Il est vrai que la recharge sans fil peut paraître moins efficace qu’une recharge filaire classique, mais le chargeur MagSafe vous prouvera le contraire. Avec lui, vous profiterez d’une charge rapide d’une puissance allant jusqu’à 15 W. Ainsi, même lorsque vous n’aurez pas votre chargeur secteur sur vous, vous aurez la certitude de récupérer l’énergie nécessaire pour votre appareil en un rien de temps.

Il fonctionne sur différents appareils

Si vous n’avez pas que des produits de la Pomme, rassurez-vous, car le MagSafe prend également en charge n’importe quel appareil certifié Qi. Dans le cas où vous ne possédez pas d’iPhone 12, sachez que les modèles ultérieurs sont eux aussi pris en charge, puisque le chargeur est compatible avec les anciens iPhone jusqu’au 8. Il peut même fonctionner avec les boîtiers de charge sans fil des AirPods.

