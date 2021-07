Cet écran gaming Dell de 23,6″ (144 Hz) ne coûte pas plus cher que 150 euros pendant les soldes

Si vous souhaitez agrémenter votre setup avec un nouvel écran PC performant, alors le modèle Dell S2422HG de 23,6 pouces et 144 Hz pourrait bien vous convenir. D'autant plus que son prix passe de 199,99 euros à 149,99 euros actuellement chez Amazon, Darty et à la Fnac !

Pour profiter d’une bonne expérience de jeu, choisir un bon écran PC gaming est impératif. Le modèle Dell S2422HG regroupe plusieurs des caractéristiques qu’une bonne référence se doit d’avoir : un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, une diagonale confortable, une dalle incurvée ou encore un faible taux de réponse. Pour en profiter, le moment est idéal, puisque cet écran est soldé et bénéficie d’une réduction de 50 euros.

Les points forts de l’écran PC Dell S2422HG

Un écran incurvé de 23,6 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible AMD FreeSync

D’abord proposé à 199,99 euros, l’écran PC gaming Dell S2422HG est désormais affiché à 149,99 euros chez Amazon, Darty et à la Fnac.

Un écran bien immersif

L’écran PC gaming Dell S2422HG propose un design plutôt sobre, qui respire la solidité grâce à son pied stable et robuste. On aura également droit à des bordures fines pour pouvoir bien se focaliser sur l’image. Surtout, ce modèle profite d’une dalle incurvée Full HD de 23,6 pouces, avec en plus une courbure de 1500R qui garantit une meilleure immersion dans le jeu. Autrement, la hauteur et l’inclinaison de l’écran sont réglables. Bref, un écran ergonomique, pratique et adapté à tous les utilisateurs.

Tourné vers le gaming

Cet écran Dell propose par ailleurs un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux de réponse de 1 ms, ce qui permettra d’offrir une expérience de jeu très fluide et réactive. Comme l’affiche la marque, le taux de rafraîchissement pourra grimper à 165 Hz en mode overclocking, mais attention toutefois : cette technique peut endommager votre appareil ou même détériorer la qualité de l’image si vous ne la maîtrisez pas bien. Rassurez-vous : 144 Hz seront amplement suffisants pour votre gameplay.

En plus, ce moniteur est aussi compatible avec AMD FreeSync. Cette technologie pourra résoudre tous les phénomènes de tearing, ou déchirure de l’image, en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par votre carte graphique. Ainsi, vous n’aurez pas à affronter de saccades ou de déchirures qui pourraient perturber votre partie.

Enfin, on aura droit à une connectique plutôt légère, mais efficace, avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort et un port jack 3,5 mm. De quoi brancher d’autres appareils afin de compléter votre setup.

Soldes d'été 2021 : tout ce qu'il faut savoir

