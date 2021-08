SFR VS Bouygues : quelle est la meilleure offre fibre à 10 euros par mois ?

C'est la guerre des prix chez les opérateurs historiques, en ce moment avec deux offres fibre similaires en termes de prix, mais qui ne proposent pas les mêmes prestations. Nous avons cherché à savoir laquelle était la meilleure dans ce nouveau versus.

Les forfaits mobiles ne sont pas les seuls à bénéficier de rabais pendant cette période estivale. En effet, les opérateurs historiques y vont aussi de leurs promotions côté fibre à domicile et il devient de plus en plus abordable de s’équiper en internet à très haut débit. C’est possible avec SFR et Bouygues Telecom qui proposent tous les deux une offre à 10 euros par mois. Voyons donc les différences, les forces et faiblesses de chacune dans ce versus.

Les caractéristiques des offres

L’offre SFR comprend la TV, un meilleur débit théorique, mais ne garantit pas la fibre FTTH.

L’offre Bouygues est plus simple, mais avec débit maximum sensiblement plus bas et sans TV.

SFR vs Bouygues Telecom : les débits

Forcément lorsque l’on cherche à s’équiper en fibre, c’est avant tout pour le débit qu’offre une telle installation. Si le débit théorique peut grimper jusqu’à 1 Gb/s, les opérateurs brident au maximum afin d’éviter un trafic trop important. Forcément, les forfaits les moins chers sont les moins bien fournis, mais sont largement suffisants pour obtenir une connexion de qualité.

Du côté de chez SFR, l’offre propose jusqu’à 500 Mb/s en download et en upload. On peut donc théoriquement atteindre jusqu’à 62,5 Mo/s en réception et en envoi. C’est un débit très confortable permettant de profiter de tous ces contenus numériques en streaming avec la plus haute qualité en plus de pouvoir télécharger à une vitesse appréciable. Les autres offres de l’opérateur proposent jusqu’à 1 Gb/s voir 2 Gb/s, mais ce n’est pas le même prix.

Bouygues quant à lui propose un débit plus modeste. On a droit à 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi, soit une vitesse pouvant aller jusqu’à 37,5 Mo/s. On est en dessous de ce que propose SFR, mais dans les faits il n’y a pas tant de différences surtout pour des usages de base comme le streaming de vidéo. Là encore, l’opérateur propose d’autres offres mieux fournies en débit, mais forcément plus onéreuses.

Vainqueur : SFR

SFR vs Bouygues Telecom : la télévision

Si la différence est assez minime côté débit, surtout quand on sait que la plupart des opérateurs partagent les mêmes infrastructures réseau, la télévision est le point qui différencie les deux offres.

SFR est clairement celui qui se démarque dans cette catégorie. L’offre proposée par l’opérateur rouge comporte un bouquet TV de 160 chaînes, dont une majorité en HD. Cela comprend les chaînes de la TNT, une majorité de chaînes thématiques tiers et les chaînes spécifiques cinéma et sport de l’opérateur.

Pour la même offre, Bouygues ne propose pas de bouquet TV et se concentre sur l’essentiel à savoir : Internet.

Vainqueur : SFR

SFR vs Bouygues Telecom : la téléphonie

Dans les deux cas, les opérateurs incluent la téléphonie dans leurs offres fibre.

Via l’attribution d’un nouveau numéro ou la possibilité de conserver son numéro fixe actuel via la portabilité gratuite, les appels sont illimités vers les fixes et France et vers plus de 100 destinations en Europe, Dom et dans le reste du monde. Si cette partie vous intéresse, n’hésitez pas à vérifier la liste des destinations possibles en fonction de l’opérateur.

Vainqueur : match nul

SFR vs Bouygues Telecom : les box

En France, c’est un aspect indissociable et spécifique aux connexions internet : la fourniture d’une box (ou d’un routeur dédié).

Dans le cas de SFR, l’offre étant associée à un bouquet TV, l’opérateur fournit en location un routeur ainsi qu’une box – appelée Décodeur Plus – servant de boîtier TV. Côté caractéristiques, le routeur est pourvu de 4 ports Ethernet en Gigabit et d’une connexion sans fil limité au wifi 5, le Wifi 6 étant réservé aux offres plus avancées. Le décodeur est compatible 4K HDR avec une interface maison permettant d’avoir accès aux bouquets TV et aux applications de VOD compatibles. Il ne faut en revanche pas compter sur lui pour faire office de boîtier multimédia comme peut le faire une Xiaomi Mi Box S ou une Nvidia Shield, par exemple. Il ne faut pas compter non plus sur le support du Dolby Vison ni du Dolby Atmos.

Bouygues n’intégrant pas la TV dans son offre, l’opérateur ne prévoit qu’une simple location de routeur. Ce dernier possède 4 ports Ethernet en Gigabit et un réseau sans fil limité lui aussi au Wifi 5.

Vainqueur : SFR

Verdict

Similaire dans du point de vue du prix, mais différent dans l’approche, ces deux offres ont au moins le mérite de proposer une connexion fibre pour un prix très attractif. SFR se distingue pourtant par l’apport de la TV ainsi qu’un léger avantage de débit là où Bouygues Telecom mise avant tout sur l’efficacité et la simplicité. C’est donc SFR qui remporte ce versus.

Cependant, si vous n’avez pas besoin de l’option TV en supplément, l’offre de Bouygues Telecom peut également être intéressante, car moins chère que SFR après la première année d’abonnement.

Et la couverture fibre ?

Les deux opérateurs proposent de la vraie Fibre, c’est-à-dire la fibre de protocole FTTH, mais dans le cas de SFR, il peut aussi s’agir d’une fibre nommée « THD » pour « Très Haut Débit » délivrée par l’ancien réseau câblé de feu Numericable. Cette fibre comporte les normes FTTb ou FTTLa pour « fibre jusqu’au dernier

amplificateur ». Il peut donc y avoir des disparités et une gestion différente du débit en fonction de la disponibilité ou non de la fibre chez vous. Si vous choisissez SFR, pensez donc bien à vérifier votre éligibilité. Vous pouvez aussi opter pour la carte interactive afin de voir si votre domicile est raccordé. Cette carte est aussi disponible chez Bouygues Telecom.

Si vous hésitez encore avec ses offres, nous vous conseillons l’utilisation de notre comparateur pour jeter un œil aux meilleures offres du moment.