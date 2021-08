Forfaits 5G : les meilleures offres sans engagement à moins de 25 €/mois

2022 sera sans doute l'année de la 5G, mais il est bien évidemment possible d'en profiter dès maintenant. Dans cet article, nous avons sélectionné trois des meilleurs forfaits sans engagement du moment afin que poussiez vous faire une idée plus concrète de ce nouveau réseau, et ce sans vous ruiner.

La 5G est arrivée en France l’année dernière et elle continuera se déployer fortement d’ici à la fin 2021 et surtout à l’horizon 2022. Entre l’arrivée toujours plus massive de smartphones compatibles et abordables et la disponibilité des forfaits avec des prix toujours plus bas, il est peut-être enfin temps de passer à la nouvelle génération de réseau mobile. Dans cet article, nous avons sélectionné les meilleures offres sans engagement du moment.

Les forfaits 5G en promo

RED by SFR

Avec l’apport du réseau de SFR, RED est le premier opérateur sans engagement à avoir lancé son offre 5G abordable en parallèle de ses offres 4G. Avec pas moins de 130 Go et seulement 5 euros mensuels de plus que l’offre 4G, vous pouvez profiter de l’un des meilleurs réseaux actuels sans un prix qui évolue au bout d’un an.

Même si la 5G n’est pas encore disponible partout en France, rassurez-vous, vous profiterez toujours de la 4G grâce à une couverture quasi complète du territoire. En revanche, une fois dans une grande agglomération pourvue d’antennes certifiées 5G – plus de 1005 sites avec 3,5GHz de fréquence – vous profiterez d’un réseau pouvant aller à plus de 1 Gb/s dans les meilleures conditions, soit le niveau de fibre. De quoi profiter de tout son contenu numérique comme les VOD ou les nouveaux usages mobile, le Cloud Gaming par exemple.

Avec ce forfait, RED donne droit à une enveloppe de 15 Go à utiliser d’internet depuis l’Union européenne et les DOM que ce soit en 5G ou en 4G. En dehors du débit, vous aurez droit aux mêmes avantages que les autres forfaits avec les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) et les SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Petit bonus, ce forfait vous donne accès au bouquet TV RED avec 35 chaînes via l’application RED TV.

L’offre est à 24 euros par mois et est disponible jusqu’au 9 août 2021, mais il ne serait pas surprenant que cette offre soit reconduite pour encore quelques jours/semaines.

B&You de Bouygues Telecom

Dans le domaine de la 5G, Bouygues Telecom est l’un des opérateurs historiques ayant le plus rapidement pris la tangente. Le nouveau réseau est aujourd’hui installé dans plus de 29 villes de plus de 100 000 habitants et ambitionne une couverture totale du territoire à l’horizon fin 2021. Via sa branche B&You, l’opérateur propose un forfait 5G sans engagement avec jusqu’à 130 Go de data en 5G à utiliser partout en France. Là encore, le débit peut se mesurer jusqu’à 1Gb/s grâce aux 1010 sites 5G dotés d’une fréquence de 3,5 GHz.

Évidemment, les appels, SMS et MMS illimités sont de la partie en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. En parallèle, le forfait B&You vous fait disposer de son service TV incluant plus de 300 chaînes à visionner grâce à l’application B.TV.

L’offre en cours est à 24,99 euros/ mois sans limites de temps et toujours sans engagement.

Free

Nous ne pouvions pas passer à côté de Free et de ses forfaits aux prix imbattables. Côté 5G, l’opérateur propose un forfait unique de 150 Go à 19,99 euros par mois. Les abonnées Freebox ont même droit à un forfait 5G illimité pour 9,99 euros par mois, soit l’offre la plus économique qui soit. Free est également l’opérateur disposant du plus grand nombre d’antenne 3,5 GHz avec 1 297 sites en grande partie présents dans les grandes villes et agglomérations. Vous pouvez même profiter de la 5G directement via les antennes 4G (compatibles 700 MHz) déjà implantées par l’opérateur.

À l’étranger, Free propose une enveloppe de 25 Go en 4G et en 5G afin d’être à l’aise côté réseau en vacances ou en déplacement. Et comme toujours, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Plus de 100 destinations fixes sont incluses côté appel, toujours en illimité.

L’offre 5G de Free est à 19,99 euros/ mois pour les nouveaux clients et sans limites de temps.

Les autres forfaits 5G

