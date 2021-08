Le coloris Violet Galaxie du Xiaomi Redmi Note 10S (128 Go) est au prix fou de 179 €

Le Xiaomi Redmi Note 10S est le plus récent des smartphones abordables du constructeur chinois, et sans aucun doute le plus intéressant. Il est proposé à 199 euros pour le modèle 64 Go, mais, aujourd'hui, vous pouvez avoir le double de stockage — et un coloris Violet Galaxie ultra stylé — en payant 20 euros moins chers.

Le Redmi Note 10S est le quatrième smartphone qui est récemment venu compléter la gamme abordable de Xiaomi. Il est surprenant, car il fait mieux au niveau des performances et de l’expérience photo pour le même prix que le Redmi Note 10 classique. S’il vous intéresse, c’est aujourd’hui le bon moment pour craquer puisque le modèle 128 Go est actuellement disponible avec 70 euros de réduction — uniquement dans son coloris Violet Galaxie.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi Note 10S

Un design stylé

Un écran OLED bien calibré

Une configuration capable de lire Fortnite

Une autonomie de 2 jours avec de la charge rapide efficace

Au lieu de 249 euros, le Xiaomi Redmi Note 10S avec 128 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 179 euros sur le Mi Store. Pour obtenir ce prix, il suffit de cumuler la remise immédiate de 40 euros avec l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 15 octobre 2021. Et veillez à bien choisir le coloris Violet Galaxie !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10S.

Un smartphone pas cher qui peut faire tourner Fortnite en « élevé »

Xiaomi arrive toujours à surprendre sur le rapport qualité-prix de ses produits et le Redmi Note 10S en est un très bon exemple. Ce dernier est vendu au même prix que la version classique du smartphone et il est pourtant bien plus performant. Ce gap de puissance est expliqué par l’intégration du SoC Helio G95 à la place du Snapdragon 678. L’un comme l’autre peut faire tourner Fortnite, mais la solution de MediaTek fait monter les graphismes jusqu’en élevé alors que celle de Qualcomm est bloquée en faible. Une prouesse que peu de concurrents peuvent se vanter actuellement sur ce segment tarifaire.

Il tourne sous Android 11 avec MIUI 12.5, une interface hautement personnalisable avec des tonnes de fonctionnalités pour paramétrer son smartphone selon ses envies.

Une partie photo un peu plus convaincante qu’avant

La marque chinoise en a également profité pour améliorer la solution photo sur son Note 10S par rapport à son Note 10 classique. Un module à quatre capteurs est toujours de mise, mais le capteur principal passe de 48 à 64 mégapixels pour encore plus de détails dans l’image. Un plus apprécié qui fait la différence, mais qui est encore une fois contrebalancé par l’inutilité du capteur macro et de profondeur, puisque ce sont les mêmes qu’avant. Le capteur ultra grand-angle est quant à lui convenable, bien que perfectible. Pour les selfies,

La même grosse autonomie qui fait plaisir

On ne change définitivement pas une équipe qui gagne. Le Xiaomi Redmi Note 10S embarque lui aussi un batterie de 5 000 mAh qui lui confère une autonomie de deux jours, selon votre utilisation. Si vous avez besoin de récupérer des pourcentages au cours de la journée, notez que la charge rapide efficace de 33 W pour passer de 0 à 50 % en 30 minutes est toujours de la partie.

Le design n’a pas non plus changé, mais devient ultra stylé en coloris Violet Galaxie, avec un poinçon central en haut de l’écran, dans un format de 6,43 pouces pour son écran. Ce dernier a par ailleurs la particularité d’être Super AMOLED pour afficher de magnifiques contrastes. Il faut toutefois savoir que la dalle est bridée avec un taux de rafraichissement à 60 Hz, mais ce n’est pas un mal, puisque cette dernière est très bien calibrée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10S.

Les meilleurs smartphones à moins de 200 euros

Afin de comparer avec ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire que le Redmi Note 10S, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2021.