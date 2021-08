Déstockage : les produits Tech d’Amazon sont à (très) bas prix pour la rentrée scolaire

À l'approche de la rentrée scolaire, Amazon propose de nombreuses promotions sur son site. Les produits Echo, Fire ou Kindle du géant américain ne sont évidemment pas épargnés, avec des remises allant jusqu'à plus de 50 %. C'est définitivement le moment de s'équiper à petit prix.

Amazon met clairement le paquet pour la rentrée scolaire. Le site marchand propose actuellement les meilleurs prix du marché sur de nombreux produits populaires, comme le Bose Headphones 700, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, le Realme GT, ou encore les smartphones OnePlus 8T et Nord CE ainsi que le OnePlus 9. La firme de Jeff Bezos n’a évidemment pas oublié de baisser également les prix de ses propres produits des gammes Fire, Echo et Kindle.

Les meilleurs produits Amazon en promotion

Les enceintes connectées made by Amazon

Amazon propose des enceintes connectées pour répondre à tous les besoins et surtout tous les budgets. Si vous voulez juste profiter des avantages de l’assistant Alexa, nous ne pouvons que vous conseiller la moins chère, qui est l’Echo Dot (3e gen) à seulement 21,99 euros au lieu de 49,99 euros, mais si vous voulez un design plus moderne avec de meilleurs micros, la quatrième génération de la mini enceinte ne coûte que 8 euros de plus.

Pour celles et ceux qui veulent une expérience sonore plus poussée, l’Echo (4e gen) à 74,99 euros (-25 %) semble toute désignée grâce à des haut-parleurs plus puissants et une compatibilité avec l’audio HD sans perte. L’appareil embarque même le protocole Zigbee pour servir de pont avec vos objets connectés compatibles, comme les Philips Hue par exemple. En ce qui concerne l’Echo Studio à 169,99 euros au lieu de 199,99 euros, l’enceinte connectée propose les mêmes fonctionnalités que la précédente, mais avec un son encore plus immersif grâce à 5 haut-parleurs et la compatibilité Dolby Atmos.

Les solutions d’Amazon pour connecter sa TV

Un peu à la manière de Google avec son Chomecast ou Xiaomi avec son Mi TV Stick, Amazon possède également sa propre solution pour connecter votre téléviseur. Les différents Fire TV Stick tournent sous Fire OS et mettent évidemment en avant les services de la firme de Jeff Bezos, comme Prime Vidéo ou Amazon Music par exemple.

La version Lite à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros propose l’essentiel, avec même les commandes vocales via Alexa sur la télécommande, mais quelques concessions sont au programme, notamment l’absence des touches pour contrôler directement votre TV ou votre barre de son. Le modèle classique vendu actuellement à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros à quant à lui été remis au goût du jour en 2021 avec une télécommande qui accueille désormais les boutons raccourcis pour Prime Vidéo, Netflix, Disney+ et Amazon Music.

Pour ces deux Fire TV Stick précédents, l’affichage est limité en Full HD, mais la version 4K à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros autorise bien sûr l’Ultra Haute Définition sur les contenus compatibles. De plus, elle supporte également les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

Les produits Amazon avec écran

L’Amazon Echo Show 5 est un écran connecté muni d’une enceinte, vendu aujourd’hui avec 35 % de réduction. Il dispose d’une salle tactile de 5,5 pouces afin d’afficher quelques informations, comme l’heure, la météo du jour ou vos alarmes. L’appareil peut faire défiler des photos tel un cadre numérique et peut également diffuser de la musique et des vidéos via des applications dédiées. Sa caméra de 2 mégapixels peut enfin servir à deux choses : pour la surveillance du domicile et pour passer des appels vidéo.

La Kindle Paperwhite en promotion à 89,99 euros au lieu de 129,99 euros possède également un écran tactile, mais e-ink vu que c’est une liseuse. Cette technologie permet d’apporter le même confort visuel appréciable qu’un livre. La dalle fait 6 pouces, elle est sans reflets et rétroéclairée pour lire de jour comme de nuit. On apprécie surtout sa grande autonomie, estimée à six semaines selon la marque, à raison de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13.