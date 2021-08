OnePlus 8T et Nord CE : ces deux excellents smartphones sont au meilleur prix sur Amazon

A côté de ses références les plus premium, OnePlus continue de proposer des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Les 8T et Nord CE en font clairement partie et bénéficient aujourd'hui tous les deux d'une belle réduction sur Amazon, pouvant aller jusqu'à 200 euros.

Les OnePlus 8T et OnePlus Nord CE sont deux smartphones bien différents, mais s’ils ont bien un truc en commun, c’est de faire de l’ombre à la concurrence présente sur le même segment tarifaire qu’eux grâce à une fiche technique très alléchante par rapport à leur prix de vente respectif. L’un considéré comme un flagship killer et l’autre plutôt comme un midship killer, vous pouvez aujourd’hui les obtenir au meilleur prix du marché grâce aux offres disponibles sur Amazon.

Le OnePlus 8T en promotion

Au lieu de 599 euros à son lancement, le OnePlus 8T (8+128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 200 euros, soit 33 % de réduction.

Le OnePlus Nord CE en promotion

Au lieu de 329 euros habituellement, le nouveau OnePlus Nord CE (8+128 Go) est d’ores et déjà affiché au prix réduit de 288 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 40 euros, soir 12 % de réduction.

OnePlus 8T : toujours un flagship killer en 2021

Le OnePlus 8T propose un design assez similaire à ses prédécesseurs. La façade est presque entièrement occupée par l’écran plat de 6,55 pouces, avec un poinçon en haut à gauche pour dissimuler la caméra frontale. La dalle est par ailleurs de très bonne facture, puisque OLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, sans oublier la compatibilité HDR10+. Le capteur sous l’écran est assez réactif.

Le tout est proposé dans un cadre fin en aluminium avec un dos en verre brillant (Gorilla Glass 5) traité de manière à ne pas accrocher les traces de doigts. On aperçoit aussi le module photo équipé de quatre capteurs, 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels qui a été un premier véritable bond en avant pour OnePlus avant son nouveau partenariat avec HasselBlad, notamment grâce à de meilleurs algorithmes pour améliorer la qualité générale des clichés et proposer davantage de possibilités. Le 8T est par exemple capable de filmer en mode nuit, ou encore en mode portrait.

Le nouvel Always On Display d’OxygenOS 11 // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid La recharge est rapide en USB-C // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid Capteur d’empreintes sous l’écran // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Un flagship killer ne serait évidemment rien sans une grande puissance brute. Pour cela, le smartphone de OnePlus embarque la puce Snapdragon 865 compatible 5G de Qualcomm, épaulée par 8 Go de RAM. Cette configuration fait désormais partie de la génération précédente depuis l’arrivée du Snapdragon 888 — et plus récemment du S888+ —, mais elle reste très performante, même pour lire les jeux 3D dans d’excellentes conditions graphiques. L’expérience utilisateur est évidemment fluide et sans ralentissements. Le 8T tourne actuellement sous Android 11 avec l’interface Oxygen OS.

Avec sa batterie de 4 500 mAh, le OnePlus 8T peut enfin facilement tenir toute une journée avec une utilisation intensive, voire plus si modérée. Il va surtout surprendre par sa charge rapide extrêmement efficace. La puissance de 65 W de son chargeur USB-C lui permet de récupérer 60 % en seulement 15 minutes, ce qui semble suffisant pour tenir la journée d’après la marque. Il n’y a cependant pas de charge sans fil, mais on peut facilement lui pardonner après tous ces bons points.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 8T.

OnePlus Nord CE : le récent midship killer du marché

Le OnePlus Nord CE est très agréable en main grâce à un bon rapport finesse/taille d’écran, puisque le smartphone mesure seulement 7,9 mm d’épaisseur pour un écran de 6,43 pouces. Bien entendu, le poids suit et le Nord CE affiche sur la balance un petit 170 grammes. La dalle est d’ailleurs de bonne qualité, puisque AMOLED, définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et taux de rafraichissement à 90 Hz. De plus, la luminosité maximale est suffisante pour pouvoir consulter son smartphone en plein cagnard cet été.

Pour constituer ses arguments de « midship killer », le nouveau bébé de OnePlus intègre le puissant Snapdragon 750G (compatible 5G) avec 8 Go de RAM. Sur Fortnite par exemple, les graphismes seront au maximum réglés sur moyen avec une résolution 3D à 75 %, sans baisse de framerate. En ce qui concerne l’expérience utilisateur, elle est excellente grâce à son interface Oxygen OS basée sur Android 11, avec beaucoup de personnalisations et garantie sans bloatware.

Le OnePlus Nord CE // Source : Frandroid – Anthony Wonner Source : Frandroid – Anthony Wonner Source : Frandroid – Anthony Wonner

Pour la photo, il possède un module composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels à 119 degrés et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Si les clichés capturés possèdent de belles couleurs acidulées avec un rendu très correct dans la plupart des situations, on regrette cependant une qualité imprécise avec un fond parfois flou ou des endroits mal détaillés sur la photo. Le mode nuit est efficace, mais perfectible.

L’autonomie est enfin très bien gérée par OnePlus. En effet, la batterie de 4 500 mAh du Nord CE permet de facilement tenir pendant deux jours, même avec un usage assez intensif. Ajoutez à cela la charge rapide jusqu’à 30 W et vous récupérerez des pourcentages en un rien de temps : 1h environ pour passer de 0 à 95 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord CE.

