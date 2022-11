OnePlus 9 puis OnePlus 8 : la mise à jour vers OxygenOS 13 (Android 13) appuie sur l’accélérateur

La mise à jour vers OxygenOS 13 (Android 13) en version stable est déjà confirmé sur les OnePlus 9 et 9 Pro et commence à poindre sur les OnePlus 8, 8 Pro et 8T.

Depuis qu’Android 13 est sorti officiellement, les constructeurs doivent déployer la nouvelle version de l’OS sur leurs smartphones compatibles. Ainsi, on peut assister à un bel effort de réactivité de OnePlus qui s’est empressé de mettre à jour son OnePlus 10 Pro avec OxygenOS 13. Ensuite la marque a publié son calendrier de déploiement et elle ne prend pas de retard pour le moment.

OnePlus est rapide sur la mise à jour Android 13 (OxygenOS 13)

Le OnePlus 10 Pro n’est ainsi pas le seul à profiter de la version stable de l’interface OxygenOS 13 (Android 13). Il y a quelques jours, un communiqué officiel indiquait que deux autres smartphones avaient aussi reçu la mise à jour :

Or, ça ne s’arrête pas là. Dans la foulée, comme l’a signalé XDA Developers, des utilisateurs reçoivent aussi Android 13 et OxygenOS 13 en version stable sur les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T. Certaines des personnes concernées n’étaient pourtant même pas inscrites au programme bêta. Pour ces appareils, il n’y a pas encore eu d’annonce officielle. Le déploiement n’en est donc sans doute qu’à ses débuts, mais c’est en bonne voie. Dans la foulée, on imagine que viendra le tour du OnePlus 10T.

OnePlus avance donc à un bon rythme et n’a pas à rougir face à Samsung qui s’active aussi sérieusement de son côté avec One UI 5. On rappellera cependant qu’OxygenOS s’est grandement rapproché de ColorOS, l’interface d’Oppo, la marque cousine appartenant au même groupe. D’aucuns prédisent, à terme, une disparition d’OxygenOS, mais cette interface continue bel et bien d’exister malgré un éloignement certain de l’expérience logicielle des débuts.

