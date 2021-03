[…] Où acheter le OnePlus 8T au meilleur prix en 2021 ? […]

Le OnePlus 8T est le nouveau smartphone haut de gamme qui renoue avec l'excellent rapport qualité/prix d'antan de la marque chinoise. Vous souhaitez l'obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher toutes les offres des revendeurs.

Le OnePlus Nord ne sera finalement pas le seul smartphone de la firme chinoise à porter fièrement le slogan « NEVER SETTLE » cette année. Non, il y a désormais aussi le OnePlus 8T, un modèle haut de gamme considéré comme le « flagship killer » de ce début d’année 2021.

Les précommandes ont très rapidement suivi peu de temps après son annonce,. Depuis le 20 octobre 2020, le 8T désormais officiellement disponible en France. Avec lui, on se demande vraiment pourquoi dépenser plus de 600 euros dans un smartphone.

Où l’acheter ?

Le OnePlus 8T est disponible à 599 euros dans sa version 8/128 Go et à 699 euros dans sa version 12/256 Go.

Tout savoir sur le OnePlus 8T

Le OnePlus 8T est un mélange entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, car il reprend effectivement quelques éléments de leur fiche technique. Ce n’est d’ailleurs pas un mal. Dans ses entrailles, on retrouve alors le très bon Snapdragon 865 pour apporter une grande puissance tout en étant compatible avec le réseau 5G. Le smartphone fait effectivement l’impasse sur la version Plus de la puce de Qualcomm, mais c’était nécessaire pour conserver un excellent rapport qualité/prix.

Le design est d’ailleurs assez similaire avec ses prédécesseurs. Le gabarit est identique au OnePlus 8 avec une dalle OLED de 6,55 pouces affichant elle aussi une définition Full HD+, mais en proposant le même taux de rafraichissement à 120 Hz que le 8 Pro. Le poinçon est toujours logé à la même enseigne, en haut à gauche. La seule réelle différence est que le 8T propose un écran plat et non aux bords incurvés sur les côtés. La compatibilité HDR10+ est évidemment toujours de la partie.

Au-delà de reprendre ce qu’il se fait de mieux chez ses aînés, ce 8T va également apporter quelques nouveautés intéressantes. Tout d’abord, sa charge rapide monte désormais jusqu’à 65 W pour récupérer 60 % en 15 minutes seulement et la marque affirme que cela est suffisant pour tenir toute une journée. Ceci étant dit, sa batterie de 4 500 mAh offre facilement deux jours d’utilisation, mais on peut regretter l’absence de charge sans fil.

Ensuite, OnePlus met en avant ses efforts dans le domaine de la photo avec de meilleurs algorithmes qu’auparavant pour améliorer la qualité générale des clichés et proposer davantage de possibilités. Et c’est vrai, car le 8T représente certainement le plus gros bond en avant de la marque sur ce domaine. En vidéo par exemple, le OnePlus 8T est capable de filmer en mode nuit, ou encore en mode portrait.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 8T.

Notre vidéo comparative

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons comparé le OnePlus 8T avec le Google Pixel 5 disponible peu ou proue sur la même tranche de prix. Ce sont deux philosophies différentes, mais ça vaut le coup d’œil.

