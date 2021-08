Aujourd’hui, c’est Amazon qui propose la meilleure offre pour le OnePlus 9

Le OnePlus 9 est l'un des derniers smartphones haut de gamme de la marque chinoise. Il est sorti il y a quelques mois et cela vous permet maintenant de l'obtenir à prix réduit, comme aujourd'hui sur Amazon où le modèle 8+128 Go passe de 719 euros à 615,99 euros. C'est tout simplement la meilleure offre du moment !

Comme à son habitude, OnePlus a lancé cette année deux déclinaisons de son smartphone haut de gamme. La version classique fait donc évidemment quelques concessions par rapport au modèle Pro et perd la définition QHD, les bords incurvés sur les côtés, la charge sans fil jusqu’à 50 W et l’objectif téléphoto de 8 mégapixels. Cependant, le OnePlus 9 reste un excellent téléphone, qui plus est bien plus abordable en ce moment avec cette réduction de plus de 100 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus 9

L’écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888 + 8 Go de RAM

La charge filaire ultra rapide de 65 W (en sans fil à 15 W)

Au lieu de 719 euros habituellement, le OnePlus 9 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 615,99 euros sur Amazon suite à une remise immédiate de 14 %. C’est d’ailleurs le prix le plus bas constaté sur la plateforme américaine depuis la sortie du smartphone.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 9.

Du haut de gamme sans payer le prix fort

La fiche technique du OnePlus 9 n’est peut-être pas aussi intéressante que celle du modèle Pro, mais ce smartphone a tout d’un produit premium quand on le tient dans les mains. Son design est bien fini, quoi qu’un peu lourd pour un poids de 192 grammes sur la balance, avec un superbe écran plat de 6,55 pouces qui occupe plus de 90 % de la surface avant. La technologie AMOLED affichant des contrastes infinis vous en mettra plein le mirettes, tout comme l’excellente fluidité grâce à un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz.

Côté performances, le smartphone haut de gamme de OnePlus se dote évidemment du surpuissant Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, l’OP 9 est capable de répondre à tous les usages en 2021, en passant des jeux 3D les plus gourmands jusqu’à une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien, même en abusant du multitâche. Il tourne sous Android 11 avec la dernière mise à jour de l’interface Oxygen OS, laquelle est très agréable à utiliser et bourrée de fonctionnalités pratiques.

Qui dit premium, dit aussi charge ultra rapide et charge sans fil. Le OnePlus 9 propose ainsi respectivement une puissance pouvant aller jusqu’à 65 W en filaire — pour récupérer les 100 % en seulement 30 minutes — et jusqu’à 15 W via induction. Ce dernier est très pratique, même si un peu plus long. On apprécie également sa batterie de 4 500 mAh qui permet au téléphone de facilement tenir plus d’une journée avec une utilisation classique.

Le partenariat prometteur avec Hasselblad

Pour la photo, le partenariat avec Hasselblad a réellement porté ses fruits. Les photos sont de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout. On aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au modèle Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 9.

Les meilleurs smartphones du moment

Afin de découvrir la concurrence actuelle du OnePlus 9 et le comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2021.