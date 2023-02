OnePlus 9 et 9 Pro : n’installez pas la dernière mise à jour d’OxygenOS 13

La dernière version d'OxygenOS 13, l'interface de OnePlus basée sur Android 13, rencontre des problèmes sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Certains smartphones ne peuvent plus du tout s'allumer : si vous en êtes équipés, n'installez pas la mise à jour.

La version F.19 d’OxygenOS 13 cause des problèmes sur les OnePlus 9 et 9 Pro comme le rapporte XDA Developers : certains utilisateurs ne peuvent plus démarrer leur smartphone OnePlus. Sur le forum de la communauté OnePlus, Winkey W. de l’équipe de développement logiciel alerte en effet les autres membres.

OnePlus a déployé une mise à jour d’OxygenOS 13 fatale

Mi-novembre dernier, OxygenOS 13 arrivait sur les OnePlus 9, 9 Pro, 9, 8 Pro et 8T. Il s’agit de la dernière version de l’interface de OnePlus basée sur Android 13 et qui apporte son lot de mise à jour. Ces dernières semaines, la marque a multiplié les mises à jour, résolvant des bugs et ajoutant améliorations de sécurité.

Ce 31 janvier, Winkey W., membre de la division logicielle de OnePlus, a publié un sujet sur le forum de la marque en déconseillant l’installation de la version F.19 d’OxygenOS 13. Il raconte que son équipe a débuté le déploiement de cette version sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Néanmoins, elle n’était pas au travail la semaine dernière en raison du Nouvel An lunaire.

Un déploiement initial qui s’est mal déroulé, puisque OnePlus a remarqué que certains utilisateurs à qui elle avait proposé la mise à jour « étaient confrontés à un problème où la mise à jour ne démarrait pas ». Bien sûr, ledit déploiement a été arrêté immédiatement en attendant de régler le souci.

Des solutions si vous avez été affecté

Le développeur conseille aux utilisateurs concernés de se rapprocher d’un centre de réparation OnePlus afin de « rétablir l’état antérieur de votre appareil sans perte de données ».

Aussi, si vous avez toujours une notification vous invitant à installer la mise à jour, il est fortement déconseillé de l’accepter. OnePlus annonce qu’une nouvelle version de la mise à jour sera distribuée « dès que possible ».

