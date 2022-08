Pour la fin de ses promotions de la rentrée, AliExpress brade ses meilleurs produits

Les promos de la rentrée battent leur plein chez AliExpress. Elles se terminent dans quelques heures et AliExpress tient à ce qu'elles se terminent en beauté avec de très belles offres sur des smartphones, tablettes ou aspirateurs-balai.

La rentrée arrive à grands pas. Et vous avez encore le temps de vous équiper comme il faut. De nombreux produits tech sont actuellement bradés chez AliExpress. Depuis le 22 août, l’e-commerçant a instauré une série de codes promo afin d’adoucir la facture finale. Des réductions qui vont cependant tirer leur révérence le 25 août.

Vous n’avez donc plus que quelques heures pour obtenir un OnePlus 9 à 354 euros (au lieu de 399 euros) ou une Lenovo Tab P11 à 150 euros. Voici notre sélection des bons plans les plus intéressants.

Le OnePlus 9 à 354 euros

Le OnePlus 9 (noté 8/10 dans nos colonnes) est un smartphone entre le milieu et le haut de gamme qui pioche les bons atouts chez les bons téléphones premium. Il se pare notamment d’un écran AMOLED Full HD, avec un calibrage vraiment excellent. Son design est tout aussi agréable à l’œil qu’à l’usage quotidien. Il est également capable de capturer de beaux clichés grâce à un module photo fort de 3 caméras (48 + 50 + 2 mégapixels).

Sa fiche technique lui permet d’être un smartphone efficace dans la plupart des cas de figure puisqu’il embarque une puce Snapdragon 888, le meilleur SoC Android de 2021. Pour ce qui est de l’autonomie, il peut tenir une journée complète d’utilisation, avant de se recharger complètement en 30 minutes grâce à la Warp Charge.

Vendu habituellement 399 euros, le OnePlus 9 tombe à 354 euros chez AliExpress grâce au code SDPFR38.

Le OnePlus 9 à 354 euros chez AliExpress SDPFR38

Lenovo Tab P11 à 150 euros

Une tablette familiale, voilà comment on peut définir la Lenovo Tab P11. Elle offre par exemple un affichage appréciable du contenu multimédia avec son écran IPS de 11 pouces à la définition 2K, soit 2 000 × 1 200 pixels. Un écran qui a le mérite d’occuper 85 % de la façade grâce à son design borderless.

La Lenovo Tab P 11 tire sa puissance d’une puce Snapdragon 662 épaulée par 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage (extensible via microSD). Une configuration qui vous permettra aussi bien de naviguer sur Android 11 que de jouer à des jeux 2D sans ralentissement. Un mode Kids Space from Google est également disponible pour que les enfants utilisent la tablette sans risque. Enfin, sa batterie de 7 700 mAh lui confère une autonomie de plusieurs jours avec une utilisation modérée.

Pour la rentrée, la Lenovo Tab P11 est vendue 150 euros contre 165 euros habituellement à l’aide du code OWFR15.

En savoir plus sur la Lenovo Tab P11 à 150 euros OWFR15

Le Xiaomi Smart Band 7 à 39 euros

Le Xiaomi Smart Band 7 reprend la bonne recette de son prédécesseur avec quelques améliorations. La dalle OLED en couleur s’agrandit et passe à 1,63 pouce. Le calibrage est bon, avec des contrastes et une luminosité bien calibrés. L’interface a été polie, afin de rendre la navigation plus facile via de grandes icônes.

On retrouve de nombreux capteurs de santé à l’instar du podomètre, du capteur SpO2 et du cardiofréquencemètre. La batterie de 180 mAh promet une autonomie estimée à 14 jours.

Le Xiaomi Band 7 est proposé à 39,58 euros contre 44,45 euros avec le code BTSFR3.

Retrouver le Xiaomi Smart Band 7 à 39 euros BTSFR3

Le Dreame V11 à 229 euros

En matière de rapport qualité-prix, le Dreame V11 est un aspirateur-balai qui ne manque pas d’atout. Il peut compter sur une aspiration puissante et un système de filtration à cinq filtres. Celui-ci empêche notamment la dispersion de la poussière lors du ménage.

Il peut aussi se vanter d’une bonne autonomie qui culmine à 90 minutes d’utilisation d’affilée. Son poids de 3,9 kg est assez léger pour que le ménage ne soit pas inconfortable. Sans oublier les nombreux accessoires qui l’accompagnent, à savoir la brosse à rouleau, la brosse pour tissu ou encore le suceur plat.

Jusqu’au 25 août, le Dreame V11 tombe à 229 euros contre 249 euros. Pour bénéficier de ce prix réduit, il suffit d’appliquer le code promo PDR35 dans le panier.

Découvrir le Dreame V11 à 229 euros PDR35

Xiaomi Mi Scooter 3 à 375 euros

Les utilisateurs de trottinette Xiaomi ne seront pas en terrain inconnu avec la Mi Scooter 3. Le design est semblable à celui de la précédente génération. Le châssis est en aluminium, ce qui lui donne une certaine robustesse et lui permet de supporter une charge maximale de 100 kg. La Xiaomi Mi Scooter 3 résiste à la pluie et la poussière puisqu’elle est certifiée IP 54.

Le principal changement se situe au niveau du moteur. Il gagne 50 W de puissance pour atteindre les 300 W (600 W de puissance maximale). Ce gain de puissance se ressent au niveau de l’accélération. La vitesse maximale de 25 km/h reste inchangée, en accord avec la législation française. Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 30 km.

Si elle affiche en temps normal un prix de 449 euros, la Xiaomi Mi Scooter 3 passe à 375 euros grâce au code BTSFR1.