Pour le Single Day, le OnePlus 9 coûte 400 € de moins qu’à son lancement

Ancien fleuron de la marque, le OnePlus 9 reste très recommandable encore aujourd'hui. Le voilà à 319 euros seulement à l’occasion du Single Day. Une belle affaire au vu de son prix de lancement, qui était de 719 euros.

En attendant les prochains fleurons de OnePlus, les anciens smartphones de la marque voient leur prix chuter. Et même après plus d’un an, le OnePlus 9 offre des caractéristiques performantes et reste encore aujourd’hui un bon choix surtout au vu de son prix actuel. Il profite aujourd’hui de 400 euros de réduction par rapport à son prix initial durant le Single Day.

Le OnePlus 9 en quelques mots

Un bel écran AMOLED FHD à 120 Hz

Une puce qui a toujours du répondant : Snapdragon 888

La charge filaire très rapide, mais aussi sans fil

Commercialisé en 2021 au prix de 719 euros, le OnePlus 9 (8 + 128 Go) est désormais disponible à 319 euros seulement sur le site AliExpress grâce au code SDXFR31.

Sachez que cette version est vendue avec le chargeur US.

Encore une bonne référence

En 2021, OnePlus sortait sa nouvelle gamme premium le 9 et 9 Pro. Deux smartphones qui à l’heure actuelle proposent certes les meilleurs composants de l’an passé, mais sont toujours dans l’air du temps. Le OnePlus 9 propose un bel écran AMOLED de 6,55 pouces qui affiche une définition Full HD+ (et non QHD+ comme le Pro). Il a la particularité d’être bien calibré, avec un rendu des couleurs et une luminosité maximale excellente. On retrouve même un taux de rafraichissement à 120 Hz afin d’offrir une bonne fluidité en navigation.

La photo était un point sensible, mais le partenariat avec Hasselblad est venu améliorer cette partie. Les photos sont de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout, mais on aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au modèle Pro.

Qui ne déçoit pas pour le prix actuel

Du côté des performances, le smartphone de la marque chinoise est propulsé par un Snapdragon 888, compatible 5G, épaulé par 8 Go de RAM. Même si ce n’est pas le dernier processeur de Qualcomm, le OnePlus 9 assure de bonnes performances au quotidien pour faire du multitâche ou même, lire les jeux 3D les plus gourmands. L’expérience utilisateur est fluide et sans ralentissements. La mise à jour vers Android 13 et OxygenOS 13 est d’ailleurs disponible sur ce modèle depuis septembre 2022.

Enfin, le OnePlus 9 embarque une batterie de 4 500 mAh, mais la firme chinoise privilégie surtout la charge rapide. Le téléphone est capable de tenir une journée et demie, du moins cela dépendra de votre utilisation, mais il pourra surtout être rechargé complètement en moins de 30 minutes. Même la charge sans fil est de la partie, mais seulement jusqu’à 15 W, contre 50 W sur le OnePlus 9 Pro.

OnePlus et ses smartphones

