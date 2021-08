Realme GT : seulement 429 € pour profiter de la puissance du Snapdragon 888

Le Realme GT est le flagship killer du moment. Il intègre la puce haut de gamme de Qualcomm pour le prix très attractif de 499 euros depuis son lancement, mais, aujourd'hui, ce smartphone surpuissant est encore moins cher sur Amazon : seulement 429 euros.

Le Realme GT est arrivé tout récemment sur le marché avec la ferme volonté d’écraser la concurrence. Pour cela, il jure principalement par la toute-puissance de son Snapdragon 888 pour un prix de départ fixé à moins de 500 euros. C’est simple, aucun autre acteur du marché ne propose une solution similaire à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce qui fait de ce smartphone le meilleur rapport performances-prix du moment, d’autant plus avec cette réduction de 70 euros, quelle que ce soit la version choisie.

Ce qu’il faut retenir du Realme GT

Un écran Super AMOLED à 120 Hz

Le puissant Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM

Un module triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels

Une batterie de 4 500 mAh et de la charge rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 499 euros à son lancement, le Realme GT (coloris jaune) avec 8 Go de RAM et 129 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 429 euros sur Amazon. Le modèle 12+256 Go passe quant à lui de 599 euros à 529 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT.

Le Realme GT a tout pour plaire

Le Realme GT doit faire jalouser beaucoup de concurrents avec sa fiche technique digne d’un flagship killer. Il embarque tous les derniers composants à la mode, à commencer par le surpuissant Snapdragon 888. La puce haut de gamme de Qualcomm est ici épaulée par 8 ou 12 Go de mémoire vive (selon le modèle choisi) pour délivrer des performances tout simplement hallucinantes pour le prix auquel le smartphone est actuellement vendu. Vous pourrez abuser du multitâche et faire tourner tous vos jeux mobile préférés dans les meilleures conditions graphiques. De plus, l’interface est à jour avec la nouvelle version d’Android 11.

Pour ensuite profiter encore plus de vos différents contenus, vos yeux seront ravis d’apprendre que le GT de Realme intègre un écran Super AMOLED afin d’observer de superbes contrastes infinis sur une diagonale de 6,43 pouces. La dalle affiche également une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz pour améliorer toujours plus l’expérience visuelle. Même la partie photo n’est pas en reste avec un triple capteur de 64 + 8 + 2 mégapixels. Ce n’est pas le photophone de l’année, mais le Realme GT propose tout de même de capturer des scènes agréables quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. Il peut aussi filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

En ce qui concerne l’autonomie, là aussi c’est presque un sans-faute pour la marque chinoise qui a décidé d’intégrer une grosse batterie de 4 500 mAh dans son puissant téléphone. Cela permet au Realme GT de tenir facilement la journée, à condition que vous ne soyez pas H24 à jouer à des titres gourmands en ressources, comme Fortnite ou Call of Duty. De plus, la charge rapide de 65 W est présente pour récupérer rapidement de l’énergie : environ une demi-heure pour passer de 0 à 100 %.

Un design discutable, mais audacieux

Le seul élément qui peut rebuter à l’achat de ce smartphone, c’est son look très osé qui ne passe pas inaperçu. Cette allure sportive avec cette grosse bande noire qui traverse de haut en bas la couleur jaune au dos rappelle fortement les voitures de course de l’époque, notamment Viper. Il faut l’assumer, ou alors mettre une coque de protection non transparente.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme GT.

Peut-on trouver mieux pour le même prix ?

Vous ne trouverez sûrement pas plus puissant que le Realme GT aujourd’hui, mais la performance brute n’est pas le seul argument qui a de l’importance en 2021. Pour comparer avec d’autres références disponibles sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.