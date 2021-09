La version 256 Go de l’iPhone 12 Mini est en promotion sur Amazon

L'iPhone 12 Mini, le plus compact des iPhone récents, a tout pour plaire : petit, puissant et élégant, il est l'iPhone le plus abordable parmi sa génération. D'autant plus qu'aujourd'hui Amazon fait chuter le prix de la version 256 Go à 809 euros au lieu de 979 à son lancement.

À l’approche de la Keynote, et donc, de l’arrivée des prochains iPhone, on peut s’attendre à une baisse de prix pour la génération précédente. C’est le cas de l’iPhone 12 Mini qui, malgré son petit format, ne fait pas de concessions sur les performances ni même la photo. Et même si Apple aurait mis fin à la production de l’iPhone 12 Mini, il est encore temps de vous le procurer, car il profite en ce moment d’une remise immédiate de 17 %.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 12 mini

Son petit format et son écran OLED de qualité

La grande puissance de puce A14 Bionic

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil MagSafe

Lancé au prix de 979 euros, l’iPhone 12 Mini 256 Go est disponible en promotion à 809 euros sur le site d’Amazon, soit une économie de 170 euros sur la facture.

Vous pouvez également retrouver la version 128 Go et 64 Go en promotion sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 Mini d’Apple.

Petit mais performant

L’iPhone 12 mini reprend les principales caractéristiques de l’iPhone 12, mais avec un écran plus modeste de 5,4 pouces. Son format compact est très appréciable et tient sans problème dans une main – ce qui est assez rare de nos jours. Côté écran, il n’a pas à rougir face à ses grands frères, il possède la même technologie, à savoir un écran OLED Super Retina XDR. Il est regrettable pour ce prix, d’avoir seulement un taux de rafraichissement à 60 Hz, mais Apple garderait cela pour la prochaine génération.

Même au niveau des performances, l’iPhone 12 mini est logé à la même enseigne que les modèles de sa génération. Il est animé par le processeur maison d’Apple : la puissante puce A14 Bionic. C’est tout simplement l’une des plus puissantes configurations disponibles sur smartphone actuellement. Vous pourrez faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux 3D gourmands, avec une fluidité parfaite et avec les paramètres graphiques au maximum. Notez que l’iPhone 12 mini tourne sous la dernière version d’iOS 14 avec ses innombrables widgets que l’on attendait tant. Il est également compatible avec le réseau 5 G.

Un module photo convaincant, mais une batterie qui s’essouffle vite

Pour la photo, la version Mini profite de deux capteurs photo, une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et un grand angle. Il profite également du mode Nuit qui vous permettra de capturer des photographies en basse luminosité. Il offre de beaux clichés, sans toutefois atteindre les prouesses des objectifs des modèles Pro. Côté vidéo, le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par secondes ou même en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

L’iPhone 12 Mini n’est pas un champion niveau autonomie. Avec son petit gabarit, il ne pourra pas atteindre la même endurance que certains concurrents, qui proposent une batterie de 5 000 mAh. Mais grâce aux optimisations d’iOS, l’iPhone tiendra une journée entière, si votre utilisation est tout de même modérée. Vous pourrez compter sur la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe permet de récupérer facilement quelques pour cent de batterie. Notez que vous avez uniquement le câble USB-C/Lightning pour recharger l’appareil (pas d’adaptateur secteur dans la boîte).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 Mini.

Les meilleurs smartphones du moment

