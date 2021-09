Battlefield 2042 est offert avec ce SSD NVMe 500 Go en promotion (jusqu’à 3 600 Mo/s)

Amazon propose aujourd'hui une jolie réduction sur le SSD NVMe WD Black SN750 SE d'une capacité de 500 Go. Puissante, fiable et donnant un bon coup de boost à votre PC, cette solution de stockage profite d'une réduction de 35 euros et permet d'avoir une clé gratuite pour le jeu Battlefield 2042 qui sort dans un mois.

Si vous disposez encore d’un disque dur comme stockage principal, le remplacer par un SSD NVMe est fortement recommandé pour gagner en réactivité et en fluidité, surtout si vous comptez jouer à Battlefield 2042 le mois prochain. Pour cela, le WD Black SN750 SE offre le jeu et s’octroie même une petite réduction de 27 % au passage.

Ce qu’il faut retenir de ce SSD NVMe

500 Go de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 3 600 Mo/s

Plus compact qu’un SSD classique

Et une consommation énergétique assez faible

Initialement au prix de 129,99 euros, le SSD NVMe WD Black SN750 SE (au format M.2) de 500 Go est désormais disponible à 94,99 euros sur Amazon, soit 27 % de remise immédiate. Une clé digitale de Battlefield 2042 sera envoyée dès la sortie du jeu, le 22 octobre 2021.

Retrouvez le SSD NVMe WD Black 500 Go à 94,99 € sur Amazon

Simple à installer et plus performant que les SSD classiques

Contrairement aux disques durs traditionnels, les SSD NVMe au format M.2 prennent l’apparence d’une barrette de RAM. Si son format est tant apprécié, c’est parce qu’il est particulièrement pratique à installer. Il vous suffit tout simplement de le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension.

L’avantage des SSD NVMe par rapport aux SSD classiques est qu’ils offrent, notamment de bien meilleurs débits et donc de meilleures performances. Sur le modèle SN750 SE, on peut obtenir des débits de transfert interne de 3 600 Mo/s en lecture et de 2 600 Mo/s en écriture. Avec de telles performances, les temps de chargement seront réduits et les transferts deviendront ultrarapides. De plus, le WD Black SN750 SE intègre une technologie permettant de réduire la consommation énergétique.

Pour jouer à Battlefield 2042 en toute tranquillité

Enfin, doté d’une capacité de stockage de 500 Go, ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. D’ailleurs à propos de jeux vidéo, ce SSD inclut un code pour télécharger le jeu complet : Battlefield 2042. Pour rappel, il s’agit du nouveau FPS exclusivement multijoueur attendu le 22 octobre prochain. À noter, le constructeur Western Digital prévoit également 5 ans de garantie constructeur.

Retrouvez le SSD NVMe WD Black 500 Go à 94,99 € sur Amazon

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer ce SSD NVMe de chez Western Digital avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe du moment.