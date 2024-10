Ce SSD NVMe pour PS5 avec une grosse capacité de 4 To est à un super prix sur Amazon

Avec l’arrivée du prochain opus de Call of Duty, attendez-vous à devoir supprimer pas mal de vos jeux sur votre PS5… Mais pour vous éviter cela, ce SSD NVMe avec 4 To de stockage ne coûte pas plus de 210 euros.

fanxiang S880 SSD 4To // Source : Amazon

Sony a fait des heureux avec sa dernière console, la PS5 Slim, en intégrant 1 To de stockage interne. En revanche, pour celles et ceux qui possèdent le modèle classique, votre stockage peut très vite venir à saturation… Heureusement, les SSD M.2 peuvent remédier à ce problème. On en trouve à de très bon prix, comme ce modèle avec 4 To de stockage qui s’affiche à un prix plus doux que d’autres modèles plus connus sur le marché.

Un SSD NVMe est optimisé pour la PS5 car…

Il propose des débits allant jusqu’à 7 300 Mo/s

Un contrôleur thermique intégré

Une belle quantité de stockage de 4 To

Ce SSD NVMe de 4 To, le fanxiang S880, est à un super prix sur Amazon : 210,59 euros au lieu de 269,99 euros de base grâce au coupon à activer sur la page produit.

Une installation qui demande un peu de bidouille pour une PS5

Un SSD NVMe est généralement assez simple et rapide à installer sur un PC, mais c’est une autre histoire sur une la PS5. Il faut en premier lieu mettre à jour la console, vous équipez d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience.

D’ailleurs, le constructeur livre avec son Fanxiang S880 une vis et un petit tournevis. Si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, découvrez cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème, et qui est accompagné d’une vidéo.

Pour jouer au prochain Call of Duty en toute tranquillité

Il peut très bien convenir à la console next-gen de Sony. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe offrant des débits de transfert interne de 7 300 Mo/s en lecture, et de 6 600 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s. Par contre, il n’intègre pas de dissipateur thermique… Dommage, mais il peut compter sur un contrôleur thermique qui va permettre de réduire la température du SSD lorsqu’il est en surchauffe.

En plus d’apporter de meilleures performances en jeu, ce SSD va surtout vous permettre d’installer plus de jeux. Pour rappel, la console next-gen de la marque nipponne ne dispose que de 667 Go de stockage interne… Et si vous comptez en plus acheter Black Ops 6, il demande pas moins de 300 Go d’espace de stockage… Heureusement, ce SSD est doté d’une capacité de 4 To de stockage. De quoi installer votre jeu sans avoir peur de ne pas avoir assez de stockage, ou à devoir supprimer certains jeux.

Afin de comparer le SSD NVMe Fanxiang S880 avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.