Jusqu’à 100 € de réduction pour la toute nouvelle gamme Edge 5G de Motorola

En cette rentrée 2021, Motorola fait son come-back et mise plus que jamais sur sa gamme Edge. Le constructeur a dévoilé pas moins de trois nouveaux modèles qui s’adressent à tous les types de profil. D'ailleurs, pour leur sortie, les Motorola Edge 20, 20 Lite et 20 Pro sont proposés jusqu'à 100 euros moins chers.

Si les leaders du marché des smartphones sont Samsung, Xiaomi et Apple, Motorola est une marque qui a marqué l’histoire de la téléphonie mobile. Absent depuis quelque temps, le constructeur américain revient sur le devant de la scène et présente une nouvelle gamme de smartphones 5G avec le Edge 20 Lite, le Edge 20 classique et le Edge 20 Pro, et ces derniers sont déjà en promotion.

La gamme Motorola Edge en promotion

Motorola Edge 20 Lite 5G à 319 euros au lieu de 369 euros : Fnac ou Darty

à 319 euros au lieu de 369 euros : Fnac ou Darty Motorola Edge 20 5G à 429 euros au lieu de 499 euros : Fnac ou Darty

à 429 euros au lieu de 499 euros : Fnac ou Darty Motorola Edge 20 Pro 5G à 599 euros au lieu de 699 euros : Fnac ou Darty

Edge 20 Lite 5G : séduisant, mais limité

Le Edge 20 Lite se positionne sur le secteur entrée de gamme, et fait face à un secteur très concurrentiel, où Xiaomi est maître. Il peine à se démarquer en embarquant un processeur Dimensity 720, sorti l’année dernière et équipant déjà des téléphones bien moins chers. Mais couplé avec 8 Go de RAM, le smartphone de Motorola se montre tout de même fluide, tout comme son bel écran AMOLED rafraichi à 90 Hz. Son grand atout réside dans l’autonomie, car avec une batterie de 5 000 mAh, le téléphone tiendra une bonne journée, voire deux selon votre utilisation, et il est compatible avec la charge rapide 30 W. Quant à la photo, il dispose d’un double capteur photo 108 + 8 mégapixels qui semble prometteur sur le papier — nous n’avons cependant pas pu encore tester sa qualité.

Ce qu’il faut retenir du Edge 20 Lite 5G

Écran AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz

Grosse batterie de 5 000 mAh

Bonus : port jack et port microSD

Initialement au prix de 369 euros, le Motorola Edge 20 Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 319 euros chez Darty et Fnac, soit une remise immédiate de 50 euros. De plus, pour l’achat de ce smartphone, Motorola offre les écouteurs sans fil à réduction de bruit active (d’une valeur de 99 euros) : les Motorola VerveBuds 800.

Edge 20 5G : le plus intéressant niveau rapport qualité-prix

Ce modèle est surement le modèle le plus intéressant des trois, avec sa fiche technique quasi premium pour un prix contenu. Le Edge 20 classique vient concurrencer le récent OnePlus Nord 2, et tente de faire mieux en proposant une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, qui permet un affichage très fluide. Côté performances, il est animé par le Snapdragon 778G couplé à 8 Go de RAM, et devrait se montrer plus puissant, et plus économe en énergie que la concurrence. Ce smartphone propose un triple capteur photo 108 + 16 + 8 mégapixels offrant une belle polyvalence. D’ailleurs, la rédaction a pu le prendre rapidement en main, et les quelques photos prises semblent de bonne qualité pour cette gamme de prix. Pour finir, le téléphone dispose d’une batterie de 4 020 mAh, qui pourra vite s’essouffler avec une utilisation intensive. Mais pas de panique, le smartphone est compatible avec la charge rapide de 30 W, afin de récupérer rapidement des pourcentages.

Ce qu’il faut retenir du Edge 20 5G

Écran AMOLED de 6,7 pouces à 144 Hz

Les bonnes performances du Snapdragon 778G

Un appareil photo polyvalent : 108 + 16 + 8 mégapixels

Une autonomie correcte couplée à la charge rapide 30 W

Lancé au prix de 499 euros, le smartphone Motorola Edge 20 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 429 euros chez Darty et Fnac, soit une remise immédiate de 70 euros. Tout comme le Edge 20 Lite, les écouteurs de la marque sont offerts après l’achat de ce modèle. Cette offre est valable jusqu’au 10 octobre 2021.

Edge 20 Pro 5G : le plus performant

Pour finir, Motorola a tenu à présenter une version Pro de sa gamme Edge. Si lui aussi propose une dalle AMOLED de 144 Hz, c’est au niveau du processeur qu’il fait la différence. On retrouve sur le Edge 20 Pro 5G une puce Snapdragon 870 couplée à 12 Go de RAM. Cette configuration permettra d’obtenir une excellente fluidité au quotidien, que ce soit pour du multitâche ou des jeux gourmands. Au point de vue photo, il dispose lui aussi d’un capteur 108 mégapixels, qui peut se mesurer au très bon capteur du Xiaomi Mi 10T Pro. On retrouve également un zoom périscopique x5 de 8 mégapixels (toujours stabilisé) ainsi qu’un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Bien évidemment, ce smartphone se montre endurant avec une batterie de 4 500 mAh et se chargera rapidement une fois en rade de batterie, grâce à sa compatibilité charge rapide jusqu’à 30 W.

Ce qu’il faut retenir du Edge 20 Pro 5G

Un écran AMOLED de 6,7 pouces FHD+ rafraîchis à 144 Hz

Le puissant Snapdragon 870 couplé à 12 Go de RAM

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide 30 W

La compatibilité avec le réseau 5G

Lancé au prix de 699 euros, le smartphone Motorola Edge 20 Pro 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 599 euros chez Darty et Fnac, soit une remise immédiate de 100 euros.

Quel smartphone Motorola choisir en 2021 ?

