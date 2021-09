Huawei MatePad 11 : l’expérience tablette façon Apple, pour 349 euros

La MatePad 11 de Huawei est une tablette performante, endurante, à la finition impeccable, où l'OS s'inspire grandement de ce qui se fait sur les iPad. Mais pas besoin de payer à prix Apple, puisque Amazon la propose avec un clavier pour seulement 349,99 euros au lieu de à 489,99 euros.

Pour succéder à la MatePad 10, Huawei a dévoilé la MatePad 11 (2021), une nouvelle tablette qui à la particularité d’embarquer HarmonyOS, le nouveau système d’exploitation maison de la firme chinoise. Le but de la marque est d’offrir avec ce changement une meilleure expérience utilisateur et une meilleure productivité. C’est une tablette avec une fiche technique complète pour un prix contenu, et le devient encore davantage grâce à cette remise de 150 euros.

Les points forts de la MatePad 11

Un écran LCD de 10,95 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz

Un puissant SoC Snapdragon 865 couplé à 6 Go de RAM

Une autonomie solide avec charge rapide

Au lieu de 498,99 euros, la tablette Huawei MatePad 11 est disponible en promotion à 349,99 euros sur Amazon, soit une économie de 30 % sur la facture. De plus, un clavier azerty magnétique d’une valeur de 99 euros est offert.

Un design soigné quasi premium

La Huawei MatePad 11 profite de la même qualité de fabrication que le modèle Pro et le design n’est pas loin d’être fortement inspiré de celui de l’iPad Pro. Pas d’AMOLED en revanche, mais un écran IPS LCD avec de fines bordures, affichant une définition Full HD+ de 2 560 x 1 600 pixels. Le rendu est coloré, lumineux et fera le bonheur des lecteurs comme des accrocs aux séries. Même pour naviguer dans l’interface c’est super fluide grâce au taux de rafraichissement à 120 Hz.

Une tablette fluide et performante

Huawei a tenu à rendre sa tablette milieu de gamme performante. On retrouve donc un Snapdragon 865 couplé à 6 Go de mémoire vive. Cette configuration répondra à tous les usages que ce soit pour binge watcher vos séries préférées, faire tourner des applications gourmandes, et même des jeux 3D sans ralentissement. Quant à sa capacité, elle est de 64 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 512 Go au maximum.

Un nouvel OS qui ressemble à celui d’Apple et une autonomie au rendez-vous

Désormais, les tablettes de Huawei tourneront sous le système d’exploitation maison : Harmony OS. L’idée avec cette interface, c’est de proposer non pas un simple écran d’accueil, mais une tablette parfaite pour la productivité. On retrouve ainsi une barre des tâches en bas, qui rappelle assez l’interface d’Apple. Ce nouvel ajout va permettre un accès plus rapide à vos applications favorites. Il y a quelque fonctionnalité intéressante, comme le fait de pouvoir prévisualiser l’image lorsque l’on appuie sur l’icône d’une app dans la barre. De plus cette tablette est compatible avec le clavier magnétique de la marque — offert ici dans ce bon plan — ainsi qu’avec le stylet M-Pencil.

Enfin, côté autonomie, la firme chinoise propose une grosse batterie de 7 250 mAh proposant jusqu’à 12 heures d’endurance en moyenne. Une longévité qui fait plaisir et qui permet de faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. Elle est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 22,5 W pour récupérer rapidement de l’énergie en cas de besoin.

