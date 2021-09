Boursorama banque vous laisse 24h pour recevoir jusqu’à 130 euros de prime

Boursorama Banque repart pour une journée placée sous le signe des offres à l'ouverture d'un compte. Cette nouvelle opération Prime24H vous permet d'obtenir jusqu'à 130 euros simplement en ouvrant un compte avec une carte bancaire.

Ce n’est pas un nouveau Pink Week-End chez Boursorama Banque mais bien un autre évènement ne durant que 24 heures. Le Prime24H, c’est l’occasion pour la banque en ligne filiale de la Société Générale de proposer jusqu’à 130 euros pour l’ouverture d’un compte. On vous donne tous les détails dans cet article.

Que propose un compte chez Boursorama Banque ?

Pas de frais de tenue de compte, mais avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Zéro frais de paiement à l’étranger

Aujourd’hui seulement, l’évènement Prime24H vous permet d’obtenir jusqu’à 130 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Pensez à utiliser le code PRIME130 pour bénéficier de cette offre, qui n’est d’ailleurs valable que pour les nouveaux clients.

Boursorama banque, une banque en ligne populaire et pas chère

Boursorama Banque est une filiale du groupe Société Générale. Par conséquent elle profite d’un réseau bancaire historique ayant fait ses preuves, tout en proposant les produits innovants d’une banque en ligne. Elle est d’abord l’une des banque les moins chère de sa catégorie. Les cartes Welcome et Ultim sont par exemple totalement gratuites sous réserve d’au moins une utilisation par mois. Pour bénéficier des avantages à l’étranger comme la gratuité des paiements. Pour les retraits, c’est vers l’offre Ultym Metal qu’il faut se tourner. Il faut cependant savoir que le dépot initial diffère en fonction de la carte, il est de 50 euros pour l’offre Welcome, 300 euros pour l’offre Ultim et 500 euros pour l’offre Ultim Metal.

Une plateforme web et une application parmi les meilleures du marché

À la manière d’une néobanque, Boursorama permet d’ouvrir un compte depuis sa plateforme web mais aussi depuis son application l’application. Cette dernière est d’ailleurs disponible sur Android et iOS et il est possible d’avoir accès à 100% des services de la banque depuis son mobile. Même s’il s’agit d’une WebApp plus qu’une application, l’ensemble est très réactif et nombre de fonctionnalités font petit à petit leurs apparitions, comme l’ouverture via empreinte digitale. Il est donc très facile d’avoir accès de façon sécurisée à l’ensemble de ses comptes (même externe) au même endroit. Boursorama permet même de profiter du Cashback grâce à sa propre solution appelée « The Corner ».

Vous avez également la possibilité de faire facilement des virements, d’afficher et d’envoyer son RIB ou même de bloquer son compte et sa carte en cas de vol ou de perte de cette dernière. Enfin, Boursorama banque est en avance sur les paiements mobiles par rapport à la concurrence grâce à une compatibilité avec Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay, ce qui n’est pas si commun du côté des banques en ligne.

Comment ouvrir un compte et profiter de l’offre ?

Chez Boursorma, il est possible d’ouvrir un compte depuis la plateforme Web de la banque ou directement depuis l’application mobile. Dans les deux cas, les justificatifs à fournir sont les mêmes et si tout est en main, il ne suffit que de 5 à 10 minutes pour remplir toutes les démarches. Les informations fournir sont : l’adresse, la ville de naissance, l’IBAN (de sa banque régulière), une photo de la pièce d’identité ou passeport recto verso, les informations professionnelles, les revenus annuels et le choix ou non de la domiciliation des revenus chez Boursorama. Dans certains cas, d’autres informations sont à fournir en fonction de vos réponses.

Concernant la prime, les 50 premiers euros sont versés sur le compte une fois son ouverture effective. Vous recevrez ensuite 30 ou 80 € en fonction de la carte choisie: 30 euros pour la carte Visa Welcome, 80 euros pour la carte Visa Ultim ou Ultim Metal.

La démarche est donc rapide et simple, mais il faut ensuite être patient. Lors de notre test de la banque en ligne Boursorama, il s’est écoulé une petite vingtaine de jours entre le moment de l’inscription en ligne, de la réception des identifiants, puis de la carte bancaire avec les codes. Cependant, tout est opérationnel après cela.

