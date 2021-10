Ce pack écran PC + accessoires en promotion est idéal pour les gamers

Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse annoncé à un 1 ms, l'écran Alienware AW2720HFA possède des caractéristiques très intéressantes pour les joueurs et particulièrement les joueurs de FPS. Et en ce moment, Amazon le propose dans un pack avec une souris et un casque gaming Dell qui est à -15%.

Les joueurs occasionnels ou professionnels le savent, l’écran occupe une place centrale et déterminante dans une configuration PC pensée pour le jeu vidéo. Ici cet écran Dell Alienware a des caractéristiques idéales pour tout joueur souhaitant un moniteur performant. Il est rapide comme l’éclair avec un taux d’actualisation allant jusqu’à 240 Hz et un de temps de réponse de 1 ms. Habituellement aux alentours de 480 euros sur le site Dell, Amazon propose l’offre la plus intéressante en regroupant le moniteur gaming avec une souris et un casque pour moins de 440 euros.

Les points fort du moniteur gaming de Dell

Le temps de réponse de 1 ms

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Compatible AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync

Bonus : une souris + un casque gaming

Avec un prix barré à 519,97 euros, l’écran gaming Alienware AW2720HFA est actuellement en promotion dans un pack avec une souris, ainsi qu’un casque pour seulement 439,99 euros sur le site d’Amazon.

Retrouvez le pack écran Alienware + souris + casque à 439,99 € sur Amazon

Alienware : un écran pc ultra-réactif pour une excellente expérience en jeu

Avec sa gamme Alienware, Dell tient à délivrer des performances de jeu optimales pour vous assurer la victoire. Ici, ce moniteur a de quoi séduire les joueurs les plus exigeants, et propose sur sa dalle un temps de réponse de 1 ms. Cela conviendra parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing. De plus, cet écran propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images très détaillées —vous avez l’assurance de ne rien rater de votre jeu. Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, ce qui vous permettra de vivre des parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades. Quant à sa connectique, elle assez correcte. Il dispose de deux ports HDMI, d’un connecteur DisplayPort, quatre ports USB 3.0 ainsi qu’une sortie audio.

Un design futuriste réussi

Côté design, l’écran Alienware se distingue parmi la foule de moniteurs disponible sur le marché, avec son look futuriste emblématique de la marque. Il est robuste tout en restant minimaliste dans un format 27″ avec un écran aux bordures finies et élégantes sur trois côtés. Pensé pour être ergonomique, il est possible de régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins. Une fois allumé, l’écran dispose d’une dalle IPS de 27 pouces, qui affiche une définition FHD (1920 x 1080 pixels). Ce n’est pas la meilleure résolution, mais elle proposera des couleurs riches et bien détaillées.

Des accessoires en plus

Dans ce bon plan, vous avez non seulement un écran performant, mais également une souris et un casque gaming. Ces deux périphéries jouent également un rôle important dans l’univers gaming. Pour la souris il s’agit du modèle AW510M, elle a l’avantage d’avoir un capteur 16 000 DPI pour vous assurer une fluidité et une réactivité en jeu sans faille. Elle est aussi polyvalente, grâce aux 10 boutons programmables via le logiciel dédié. Vous pourrez associer les commandes que vous souhaitez, pour assurer lors de vos sessions de jeux. Et niveau confort, grâce à conception ergonomique elle assure une bonne stabilité et son rembourrage de paume est très agréable, pour être à l’aise même pendant des sessions marathon.

Quant au casque gaming 7.1 AW510H, il vient compléter cette panoplie. Avec un design circum aural et des coussinets en similicuir, il offre un confort maximal y compris durant de longues sessions de jeu. Il propose un son surround 7.1 pour plus d’immersion, pour toujours être attentif lors de votre gameplay.

Retrouvez le pack écran Alienware + souris + casque à 439,99 € sur Amazon

Quels sont les meilleurs moniteurs gaming ?

Si vous souhaitez comparer l’écran gaming Alienware de chez Dell avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2021.