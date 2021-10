Parfait pour votre PS5, ce SSD NVMe 1 To profite de 20 % de réduction

Si pendant un an, il était encore impossible d'ajouter un SSD à la PlayStation 5 de Sony, c'est désormais possible grâce à une mise à jour. Et en ce moment Amazon propose le SSD NVMe Crucial P5 Plus de 1 To à 144,99 au lieu de 181,19 euros.

Après près d’un an d’attente, la PlayStation 5 a eu droit à sa mise à jour offrant la possibilité d’ajouter un SSD dans la console pour étendre le stockage. Toutefois, les SSD M.2 doivent respecter diverses exigences techniques, pour pouvoir fonctionner efficacement sur votre console. C’est le cas du SSD P5 Plus de Crucial qui a des vitesses de lecture assez élevés et une capacité de stockage de 1 To pour booster votre PS5. Surtout qu’en ce moment, il profite d’une belle réduction sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir du SSD de Crucial

1 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Compatible PS5

Au lieu d’un prix barré à 181,19 euros, le Crucial SSD interne M.2 NVMe de 1 To est actuellement disponible en promotion à 144,99 euros sur le site d’Amazon, soit 20 % de remise immédiate.

Un SSD NVMe rapide à installer mais un peu moins sur la PS5

Comme toujours les SSD NVMe, reprennent une conception proche d’une barrette de RAM. Ce format compact de stockage interne est devenu particulièrement apprécié depuis quelques années pour son côté pratique lors de l’installation. Contrairement aux SSD classiques, il vous suffit tout simplement de le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension. Si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Compatible avec votre PS5

Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la nouvelle console next-gen de Sony. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe offre des débits de transfert interne de 6 600 Mo/s en lecture, et de 5 000 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s. Toutefois, ce SSD à un seul défaut, il n’est pas équipé d’un système de dissipation de chaleur… Sans cette structure de refroidissement, la console va vite surchauffer. Il faudra donc le prendre séparément, afin d’éviter toute surchauffe. Il a tout même une protection thermique adaptative.

Plus de stockage pour ne plus à supprimer vos jeux

La PlayStation 5 de Sony est une excellente console, mais elle ne dispose que de 667 Go de stockage interne. C’est peut-être beaucoup, mais lorsque certains jeux dépassent les 100 Go, au bout de 4 ou 5 jeux installés sur la console, le stockage est vite saturé. Mais grâce à une mise à jour sur la console, il est désormais possible d’y ajouter un SSD pour étendre le stockage. Doté d’une capacité de stockage jusqu’à 1 To, ce SSD vous offre davantage d’espace pour pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Ce SSD sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo.

