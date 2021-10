Les nouveaux Sony WF-1000XM4 sont d’ores et déjà victimes des promotions

Suite aux succès des WF-1000XM3, la marque japonaise renouvelle sa gamme en proposant un design plus compact, plus discret et des écouteurs toujours aussi confortables. Aussi convaincants que ses prédécesseurs, les Sony WF-1000XM4 sont en ce moment à 259 euros au lieu de 279 euros habituellement.

Sur le marché des écouteurs sans-fil, Sony a réussi à imposer ses WF-1000XM3 comme une référence, notamment pour leur qualité audio remarquable. Deux ans plus tard, la firme japonaise présente leurs successeurs : les Sony WF-1000XM4 afin de répondre à la concurrence accrue. Et, comme à son habitude, Sony y a mis tout son savoir-faire. Cette quatrième génération vient corriger les faiblesses de la dernière génération et apporte des améliorations, notamment au niveau du design et du rendu sonore. Disponibles depuis peu, ils sont déjà en promotion pour alléger un peu plus la facture.

L’une des meilleures références sur le marché pour …

Leur format compact

Leur qualité sonore

Leur réduction de bruit bluffante

Leur autonomie confortable

Lancés à 279 euros, les Sony WF-1000XM4 sont actuellement disponibles à 259 euros en les ajoutant dans le panier sur le site Boulanger, soit 20 euros de remise immédiate grâce à une promotion de 10 euros offerts par tranche de 100 euros d’achat.

Une quatrième génération plus convaincante

Les écouteurs WF-1000XM4 de Sony viennent succéder à ceux considérés longtemps comme les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Et à première vue, la nouvelle génération a été mise au « régime ». En effet, l’étui des XM4 est 40 % plus petit que celui de la XM3. Le boîtier est donc plus arrondi et plus plat, dans lequel on retrouve les écouteurs intra-auriculaires. D’ailleurs, ces derniers sont 10 % plus petits. Ils ont eux été revu, à présent les écouteurs optent pour la rondeur — exit le format allongé type oreillette Bluetooth. Ils disposent des embouts en mousse et non en silicone, afin d’être plus isolants et plus confortables à terme. De plus, ils sont certifiés IPX4 garantissant ainsi une protection contre les éclaboussures, qu’il s’agisse de pluie ou de transpiration, mais ont tendance à légèrement bouger en cas de mouvement.

Si les XM3 figuraient parmi les meilleurs écouteurs en matière de son, la réduction de bruit n’était plus aussi efficace, depuis que la concurrence s’est renforcée avec les Apple AirPods Pro, ou encore les Jabra Elite 85t. C’est pourquoi Sony a retravaillé cela, en proposant sur son nouveau modèle une efficacité 40% supérieure aux XM3. Pour cela la firme nippone, a intégré dans chaque écouteur un micro, un orienté vers l’extérieur pour capter les bruits ambiants, un orienté vers l’intérieur pour analyser le retour du son. Et grâce à l’intégration de la puce V1, l’annulation de bruit est assurée et le résultat est tout simplement bluffant. Via l’application (disponible sur iOS et Android), il est possible de régler l’antibruit selon les situations avec des modes prédéfinis si vous marchez dans la rue ou prenez les transports en commun. Les Sony WF-1000XM4 proposent même un mode de réduction de bruit du vent.

Un rendu sonore améliorée pour une excellente qualité audio

Les XM4 offrent un excellent rendu sonore, avec un son équilibré et des basses largement mises en avant. Ils héritent des mêmes transducteurs que leurs prédécesseurs. Mais les nouveaux true wireless intègrent un nouveau diaphragme — du casque WH-1000XM4 — et améliorèrent la qualité audio. La principale nouveauté en termes de qualité sonore provient de la compatibilité des WF-1000XM4 avec le codec LDAC. Cela va permettre de profiter d’une qualité d’écoute nettement supérieure (990kbps), proche de la qualité CD (1,411 Mbps). C’est donc bien plus que les 250 kbps du codec AAC ou les 345 kbps du SBC. Malheureusement la marque japonaise, n’a pas intégré comme sur son casque, l’aptX. Toutefois, Sony apporte sur ses écouteurs la certification Hi-Res Audio — proposant une réponse en fréquence allant de 20 à 40 000 Hz — ainsi que la technologie DSEE Extreme. L’audio 360° est aussi de la partie.

Une autonomie doublée, plus endurante

Enfin, Sony promet sur ces écouteurs 12 heures d’écoute sans activer la réduction de bruit activé, 8 heures avec l’ANC. C’est donc une belle augmentation par rapport aux six et huit heures permises par les WF-1000XM3. Mais si lors de notre test, ils n’ont pas atteint les huit heures annoncées par le constructeur, il n’en demeure pas moins qu’ils proposent une autonomie plus que correcte sur le marché actuel des écouteurs sans fil. Quant au boîtier certifié Qi, il offre tout de même 24 heures d’autonomie. En 30 minutes, les écouteurs récupèrent 69 % d’autonomie. Sachez qu’il y a un port USB-C pour de la recharge rapide si vous n’avez pas de socle à induction.

Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à lire notre test des Sony WF-1000XM4.

