Le casque gaming Logitech G635 avec effet surround 7.1 est à -53 % sur Amazon

Le casque gaming Logitech G635 est relativement complet puisque ce dernier propose une bonne qualité sonore, un bon confort et optimisé pour les jeux vidéo avec un effet surround 7.1. On le retrouve actuellement sur Amazon à moitié prix : 69,99 contre 149 euros initialement.

Si vous êtes dans l’optique de vous offrir un casque spécialement conçu pour le jeu, que ce soit sur consoles ou sur PC, les références en la matière sont nombreuses. Mais, s’il existe bien une marque dont l’expérience n’est plus à prouver, c’est bien Logitech. Et ça tombe bien, car en ce moment l’un de ces casques pensés pour les joueurs est en promotion et passe sous la barre des 70 euros.

Ce qu’il faut retenir du Logitech G635

Un design confortable et solide

Un micro de bonne qualité

Un bon rendu sonore en bonus : Surround 7.1

La personnalisation via le logiciel Logitech G Hub

Au lieu d’un prix barré à 149 euros, le casque gaming Logitech G635 est actuellement à son meilleur prix sur Amazon, avec 79 euros de réduction, il est à seulement 69,99 euros.

Un casque durable et confortable pour de longues sessions de jeu

Visuellement, le G635 profite du savoir-faire de la marque, et reprend une bonne partie le design de son aîné le Logitech G935. On retrouve un casque filaire circum-aural solide et confortable pour une utilisation sur plusieurs heures, grâce à son revêtement en maillage sportif au niveau du bandeau, et des oreillettes en mousse à mémoire de forme. Ces dernières favorisent d’ailleurs l’isolation acoustique et entourent les oreilles sans exercer de pression directe. Le câble, quant à lui, sera aussi très pratique pour pouvoir jouer sans être restreint avec 2 mètres de longueur. Le casque donne accès à trois touches, que l’on retrouve sur l’oreillette droite, qui sont programmables pour des actions rapides dans le jeu.

Conçu pour le gaming : pour une expérience immersive

Côté audio, le G635 embarque deux transducteurs de 50 mm qui offrent un environnement sonore riche, clair et précis, même dans les basses. Grâce à cela, lors de vos parties, vous aurez la possibilité d’entendre le moindre bruit de pas pour contre-attaquer rapidement. Mais l’un des véritables points forts de ce casque filaire, c’est son traitement surround 7.1 virtuel de qualité reposant sur la technologie DTS : X 2.0. Cela permet une meilleure spatialisation sonore, et un confort supplémentaire qui plaira à la plupart des personnes. Avec ce casque, vous serez plongé dans le jeu avec un rendu sonore 3D, et être plus attentif à vos ennemis.

Et grâce à un logiciel dédié, le casque peut être entièrement configuré. Il est possible de régler les divers choix du casque, comme l’activation de la virtualisation 7.1, mais aussi de régler l’égaliseur du son et même la synchronisation RGB avec votre ordinateur ou vos périphériques compatibles. De plus, le logiciel permet d’affiner l’écoute grâce à plusieurs profils : front, wide ou traditionnel. Chacun y trouvera son compte, surtout si vous êtes un joueur exigeant. Et bien sûr, que serait un casque gaming sans son micro ? Le Logitech G635 dispose d’un micro de 6 mm doté d’un filtre antibruit pour bloquer les bruits indésirables autour de vous, et assure une communication vocale claire et précise. Il est un peu moins convaincant qu’un vrai micro professionnel, mais il conviendra dans 99 % des usages et suffira amplement pour du chat en ligne.

Un casque polyvalent

Pour finir, il est bon à savoir que ce casque ne se limite pas seulement à une utilisation pleinement PC. Le G635 est compatible également avec toutes les consoles du moment, qu’elles soient next-gen ou non, de la PlayStation à la Xbox ainsi que la Nintendo Switch en le connectant via USB au dock ou bien en utilisant la prise mini jack.

