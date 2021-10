Ecovacs Deebot 605 : ce robot aspirateur est en promotion à seulement 169 €

Vous souhaitez investir dans un robot aspirateur sans pour autant y mettre le prix fort ? L'Ecovacs Deebot 605 est fait pour vous ! Il est particulièrement efficace pour son prix, d'autant plus qu'il est en promotion sur Amazon à 169 euros au lieu de 319 euros.

La corvée de l’aspirateur enchante peu de monde. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectés et autonomes. On vous présente alors le Deebot 605 de la marque Ecovacs. Il s’agit d’un produit entrée de gamme qui n’a pas à rougir face à certains concurrents, car il a l’avantage de pouvoir aspirer, mais aussi laver. En ce moment, il profite d’une réduction de 149 euros pour vous donner l’envie de ne plus passer l’aspirateur.

Ce qu’il faut retenir du Deebot 605

Aspire et lave tout seul en silence

Un mode « Max » pour un nettoyage en profondeur

Une navigation intelligente et un contrôle simple via l’application dédiée

Initialement au prix de 319 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot 605 est affiché à 199,98 euros, mais un coupon de réduction valable jusqu’au 17 octobre 2021, permet de faire baisser la facture, et passe à seulement 169,98 euros sur Amazon.

Retrouvez le Ecovacs Deebot 605 à 169,98 € sur Amazon

Un aspirateur robot entrée de gamme efficace

Le Deebot 605 est un aspirateur robot 2-en-1 entrée de gamme. Cela signifie qu’il peut aspirer la poussière et nettoyer les taches en simultané. Ainsi, il embarque un bac à poussière de 400 ml et un bac à eau de 300 ml pour laver le sol pour nettoyer toute la maison en un seul passage, sans avoir à recharger la batterie ou à réapprovisionner le réservoir d’eau.

Comme tout bon aspirateur robot, ce dernier est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage) et ne laissera pas de débris, gros ou petits. Avec son mode Max, le robot assure un nettoyage en profondeur et offre une puissance d’aspiration doublée. Pas de souci également vis-à-vis des obstacles, car il est compact avec seulement une épaisseur de 7,9 cm. Puis ses capteurs anti-collision et anti-chute, il sera capable de reconnaître les obstacles et protéger vos meubles, mais aussi de ne pas tomber dans les escaliers.

Une application complète

Doté d’un système de navigation, le Deebot 605 connaitra votre maison sur le bout des doigts. Une fois démarré, le robot s’orientera et planifiera la trajectoire de nettoyage la plus efficace en analysant l’environnement de votre logement. Grâce à cela, il vous offre un nettoyage plus précis, et pour suivre ses activités et personnaliser votre nettoyage, il suffira de télécharger l’application Ecovacs Home (disponible sur iOS et Android). Vous pourrez ainsi avoir accès aux déplacements du robot en temps réel, configurer des zones à ne pas aspirer, sélectionner des endroits précis à nettoyer en priorité, ou même définir un mode silencieux. Et si vous voulez lui donner des ordres, vous pourrez avoir recours à Alexa ou Google Assistant.

Enfin, côté autonomie, l’Ecovacs Deebot 605 assure 110 minutes d’autonomie, ce qui devrait être suffisant pour tout aspirer chez vous, mais tout dépendra bien sûr de la superficie de votre domicile. Pour recharger entièrement l’appareil, comptez environ quatre heures.

Retrouvez le Ecovacs Deebot 605 à 169,98 € sur Amazon

Pour choisir le meilleur aspirateur robot

Afin de découvrir des alternatives à la marque Anker, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2021.