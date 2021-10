L’ampoule connectée de Xiaomi est enfin de retour à moins de 10 € l’unité

Xiaomi propose un tas de produits avec un excellent rapport qualité-prix et la Mi LED Smart Bulb Essential en fait évidemment partie. Il s'agit d'une ampoule connectée aujourd'hui proposée pour la modique somme de 9,99 euros chez Cdiscount, alors qu'elle vaut habituellement le double.

Il existe de nombreuses solutions chez différentes marques si vous voulez commencer une installation avec des ampoules connectées. Philips Hue propose les meilleures références du marché, mais ces dernières sont aussi les plus onéreuses. Donc si vous voulez faire des économies sur votre facture, surtout si vous comptez en acheter plusieurs, c’est vers la Mi LED Smart Buld Essential de Xiaomi qu’il faut se tourner, puisqu’elle coûte en ce moment moins de 10 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Mi LED Smart Bulb Essential

La simplicité de l’installation

La personnalisation des couleurs et des ambiances

La compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit

Au lieu de 19,99 euros habituellement, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur Cdiscount, soit 50 % de remise immédiate.

Si vous en achetez 10 pour un total de 99,99 euros, vous pourrez utiliser le code promo 15BRICOLAGE pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 15 euros. Il y a aussi le code 40BRICOLAGE qui permet d’économiser 40 euros à partir de 199 euros d’achat.

Facile à installer et à utiliser

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential change de design par rapport au modèle classique, avec une robe qui passe de grise à blanche, mais elle est toujours aussi simple à installer, car fonctionne sans hub (ou pont de connexion) contrairement aux Philips Hue, par exemple. L’ampoule connectée de Xiaomi se connecte directement à votre réseau Wi-Fi pour être prête à l’emploi, et tout se passe via l’application dédiée pour la configurer.

Pour n’importe quel objet de la marque Xiaomi, il faut passer par l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android) pour les utiliser. Elle s’adapte en fonction de l’objet connecté choisi, et dans le cas de l’ampoule Mi LED Smart Bulb Essential, vous pourrez directement gérer l’intensité, changer la couleur — jusqu’à 16 millions de possibilités — et personnaliser différentes ambiances en fonction de vos envies. Il est aussi possible de simuler manuellement à distance une présence fictive dans votre domicile.

Compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri

La grande force de l’ampoule connectée de Xiaomi, c’est d’être compatible avec les principaux assistants vocaux : Google Assistant, Amazon Alexa et Siri via Apple HomeKit. Vous oublierez alors très vite vos interrupteurs pour finalement prendre l’habitude de demander à votre enceinte Google Nest, Amazon Echo ou Apple HomePod de le faire à votre place. Il est également possible d’associer le produit aux différents assistants vocaux pour programmer des routines, par exemple.

