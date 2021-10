Ce routeur TP-Link compatible Wi-Fi 6 est à moins de 50 € sur Amazon

Vous cherchez à obtenir un routeur Wi-Fi 6 depuis longtemps, mais les prix sont encore trop élevés pour vous ? Et bien, sachez qu'en ce moment, Amazon fait chuter le prix du routeur TP-Link compatible avec cette nouvelle norme de réseau sans fil à 47,99 euros contre 74,90 euros habituellement.

Si la norme Wi-Fi 6 date maintenant de 2019, il n’est pas si simple de trouver un routeur performant compatible à bon prix. Mais le constructeur TP-Link, acteur majeur sur le marché des solutions d’équipements réseau, propose aujourd’hui son très bon routeur Archer AX10 avec un excellent rapport qualité-prix grâce à une réduction de 27 euros.

Ce qu’il faut retenir de ce routeur/répéteur

Une couverture Wi-Fi étendu grâce à la présence de 4 antennes externes

Wi-Fi 6+ bibande à 1 500 Mb/s

Supporte plusieurs appareils

Habituellement proposé à 74,90 euros, le répéteur TP-Link Wi-Fi 6 Archer AX10 est en ce moment en promotion et ne coûte plus que 47,99 euros, soit une remise immédiate de 36 %.

Retrouvez le routeur TP-Link Archer AX10 à 47,99 € sur Amazon

Un routeur efficace pour moins de lag

S’il ne se démarque pas par son design rappelant fortement ce que l’on peut trouver sur les routeurs modernes, l’Archer AX10 de TP-Link attire l’œil par ses quatre antennes à gain élevé. Ces dernières s’associent avec la technologie Beamforming afin d’étendre la couverture Wi-Fi et obtenir une connexion plus fiable.

Au niveau des performances, il est propulsé par un processeur triple core de 1.5 GHz, permettant de délivrer toute la bande passante bibande théorique du Wi-Fi 6, à savoir jusqu’à 300 Mb/s en fréquence 2,4 GHz et jusqu’à 1 201 Mb/s avec 5 GHz. Autant dire qu’avec un appareil compatible, la connexion n’en sera que meilleure et l’architecture de cette nouvelle norme permet de réduire au maximum le temps de latence de réseau.

Les avantages du Wi-Fi 6

Étant compatible avec la technologie Wi-Fi 6 (802. 11ax), le AX10 fournit donc une connexion Wi-Fi performante et stable, et devrait être suffisant pour la grande majorité des usages. Vous allez pouvoir profiter de meilleures vitesses de jeu et d’un chargement vidéo instantané jusqu’en 4K. De plus, on retrouve sur le routeur un port WAN allant jusqu’à 1 000 Mb/s et trois autres ports LAN qui peuvent aussi aller jusqu’à 1 000 Mb/s. Avec cela, vous pourrez brancher des périphériques tels que des PC, des consoles de jeu, pour des connexions câblées rapides et fiables.

Pour finir, il est possible de configurer votre routeur en quelques minutes via son interface Web intuitive ou l’application Tether. Ainsi, vous pourrez gérer les paramètres du réseau, notamment le contrôle parental et les préférences de partage de contenu multimédia. Et si vos appareils ne sont pas compatibles avec la Wi-Fi 6, cela n’est pas un problème pour l’Archer AX10 qui supporte toutes les normes précédentes comme le Wi-Fi 5 ou le Wi-Fi 4.

Retrouvez le routeur TP-Link Archer AX10 à 47,99 € sur Amazon

D’autres solutions pour profiter du Wi-Fi 6 ?

Si vous souhaitez passer au Wi-Fi 6, mais que vous n’avez pas d’appareils pouvant profiter de cette technologie sans fils, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleurs appareils pour en profiter.