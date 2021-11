Seulement 450 € pour cette TV 4K Philips Ambilight de 50 pouces (HDR10+, Dolby Vision)

Technologie propre à Philips, l'Ambilight ne fait qu’enjoliver les contenus diffusés par le téléviseur. Le modèle 50PUS7906 ne fait pas exception, et bénéficie d'ailleurs d'une réduction de 250 euros sur son prix d'origine de 699,99 euros : vous pourrez donc l'acquérir à 449,99 euros chez Darty.

Vous êtes à la recherche d’un téléviseur de bonne qualité qui sort de l’ordinaire ? La TV Philips 50PUS7906 ne manque pas d’atouts, car elle propose la technologie Ambilight propre à la marque, qui apporte toujours une petite touche en plus lors des sessions cinéma à la maison. Avec son halo lumineux, sa définition 4K et sa compatibilité avec les meilleures normes vidéos, cette TV à de quoi plaire, surtout qu’elle se trouve 250 euros moins chers.

Les points forts de la TV de Philips

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Android TV, avec Chromecast et Google Assistant

Le système Ambilight sur trois côtés

Au lieu d’un prix barré à 699,99 euros, la TV Philips 50PUS7906 est en ce moment en promotion à 449,99 euros sur le site Darty, ce qui représente une économie de 250 euros, soit 36 % de remise immédiate.

Une TV qui assure une bonne immersion

Ce modèle dispose certes d’une diagonale de 50 pouces, mais sa dalle n’en reste pas moins immersive. En effet, Philips montre son savoir-faire, en proposant un design pratiquement sans cadre qui se fondra parfaitement dans votre intérieur. De plus, avec ses pieds fins, l’écran semble presque flotter au-dessus de votre meuble télé ou sur votre mur. Ce téléviseur offre donc une finesse d’écran et un cadre métal argenté qui rendent l’ensemble plutôt sobre et élégant. D’ailleurs, cette TV s’articule autour d’une dalle LCD de grande qualité, déployant une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour profiter de vos films et de votre télévision au maximum. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

Ce que l’on apprécie grandement dans les téléviseurs de chez Philips, c’est bien la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité du constructeur donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Certains trouveront cela plutôt gadget, mais cette technologie offre une expérience très immersive et plus dynamique.

Android TV : l’OS parfait pour une navigation fluide

L’autre grande qualité du téléviseur Philips, c’est son système d’exploitation. En effet, Philips y intègre nativement Android TV, qui donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast, sans oublier Google Assistant.

Pour finir, sachez que cette TV ne sera pas vraiment destinée aux gamers, puisqu’elle n’intègre pas de ports HDMI 2.1. Toutefois, la marque intègre un mode de jeu qui offre une faible latence dans vos gameplay. Sinon au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, quatre ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

OLED ou LCD ?

Si vous souhaitez découvrir les meilleures références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K 55 pouces (OLED ou LCD) en 2021.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, tests, dossiers, bons plans et regarder nos dernières vidéos YouTube.