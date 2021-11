De nombreux chargeurs Anker sont en promotions pendant le Single Day

On a toujours besoin d'un chargeur efficace et pas cher à transporter partout au cas où l'on de nos appareils tomberai en rade de batterie. Ça tombe bien puisque de nombreuses références de la marque Anker bénéficient de promotions sur le site Aliexpress, avec des prix dérisoires.

Que ce soit pour un Galaxy S21, un iPad Pro, un Huawei Matebook ou un MacBook Air, il faudra un adaptateur assez puissant pour les recharger tous rapidement. Au fil des années, le constructeur Anker s’est fait une réputation dans le domaine des accessoires pour téléphone. Ses chargeurs, notamment, sont de très bonne qualité. Pour le Single Day, Aliexpress propose en masse des produits de la marque à prix cassés. Afin d’obtenir les prix cités, il faudra appliquer les coupons disponibles sur les différentes fiches des produits.

Les chargeurs de chez Anker en promotion

Un chargeur sans fil 2 en 1 pour recharger à la fois votre iPhone et vos AirPods

Ce dock élégant et discret est parfait pour votre table de nuit ou bureau. Belkin s’est assurée de proposer une station de recharge peu encombrante. Le chargeur est léger et sera facile à transporter lors de vos déplacements. Notez d’ailleurs que votre smartphone reste manipulable et qu’il peut être utilisé en mode paysage ou portrait. Vous pourrez donc continuer à visionner votre série préférée ou bien de faire un FaceTime sans tomber en rade de batterie.

Ici ce chargeur propose une station sans fil 2 en 1, donc pour recharger deux appareils à la fois comme votre iPhone et vos AirPods, le tout simultanément. Et même si la recharge sans fil peut paraître moins efficace qu’une recharge filaire classique, ce chargeur se compose d’un module de recharge aimanté avec la technologie Magsafe de 7,5 W pour votre iPhone, et d’un support de recharge de 5 W pour vos AirPods.

Lorsqu’un adaptateur incompatible est connecté, la LED ne s’allume pas. Cela indique que vous devez passer à un adaptateur d’alimentation. Il peut y avoir des cas où votre appareil ne se charge pas ou ne peut pas entrer en mode de charge rapide. Sachez que si vous ne disposez pas des derniers iPhone (à partir du 12) embarquant la technologie Magsafe, votre appareil ne sera pas compatible ce chargeur.

Ce qu’il faut retenir du chargeur

La technologie MagSafe, pratique

La charge rapide 7,5 W pour les iPhone et 5 W pour les AirPods

Un design discret

Affiché à presque 34 euros, le chargeur Anker sans fil 2 en 1 est disponible en promotion à 25,60 euros sur le site Aliexpress. Ce prix est largement inférieur de ce qu’on peut retrouver chez la concurrence.

Parfait pour recharger votre smartphone en gardant un œil sur ses notifications

Avec ce stand vous pourrez non seulement recharger votre smartphone, mais vous pourrez toujours consulter votre appareil. Eh oui, grâce à la présence de deux bobines de charge, vous allez pouvoir regarder des vidéos en orientation paysage ou de vous tenir en mode portrait pour la navigation sur le web et la reconnaissance faciale, le tout sans perte de puissance de charge.

Ce chargeur assure une puissance de 10 W mais seulement pour les smartphones Samsung, comptez 7,5 W pour les iPhones et 5 W pour les autres marques. L’avantage de ce chargeur est qu’il promet une charge universelle. Ainsi, même lorsque vous n’aurez pas votre chargeur secteur sur vous, vous aurez la certitude de récupérer l’énergie nécessaire pour votre appareil en un rien de temps. Enfin, le constructeur promet une compatibilité avec la plupart des coques d’une épaisseur de moins de 5mm, donc pas besoin de retirer votre smartphone de sa protection pour le recharger.

Ce qu’il faut retenir du chargeur

Un stand discret qui recharge votre smartphone rapidement

Une puissance jusqu’à 10 W

Compatible avec les smartphone iOS et Android

Au lieu de 19,76 euros, le chargeur Anker sans fil de 10 W est maintenant disponible en promotion à 14,87 euros sur Aliexpress.

Un chargeur assez puissant pour votre PC ou Mac

Le chargeur Anker profite d’un format très compact pour une telle puissance. Cela le rend facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage, idéal pour ne pas avoir une multitude de chargeurs sur soi. Idem à la maison, vous apprécierez rapidement de n’avoir qu’un seul bloc pour l’ensemble de vos appareils électroniques. En plus de sa taille, il est très design avec son revêtement lisse et mat. La LED bleue qui s’allume une fois un appareil branché donne également un aspect élégant à l’ensemble.

Ce chargeur délivre une puissance qui monte jusqu’à 65 W via le port USB-C. Il est alors capable d’alimenter un MacBook Pro ou un Dell XPS 13 de la meilleure des manières. Il est sera bien sûr capable de recharger rapidement de nombreuses références de smartphones et tablettes équipés d’un port USB-C compatible Power Delivery, comme l’iPad Pro, l’iPhone 12, les Samsung Galaxy,les Galaxy Tab à partir de la S6, de même que la Nintendo Switch.

Ce qu’il faut retenir du chargeur

Il tient dans une main et se range très facilement dans un sac

La présence d’un port USB-C

La puissance de charge jusqu’à 65 W pour recharger votre laptop

Affiché à 29,96 euros, le chargeur Anker USB-C de 60W devient encore plus abordable en passant à 23,07 euros seulement sur le site Aliexpress. C’est un prix très bas pour une puissance pareille.

Un chargeur mural avec 5 ports

Anker a conçu un chargeur résistant qui ne craint pas les éraflures et aux rayures. Son design reste certes imposants avec ces 5 ports, mais reste facilement transportable. D’ailleurs il sera capable de recharger rapidement votre smartphone, votre tablette ou même votre ordinateur grâce à sa puissance de 63W.

Ce chargeur embarque 5 ports USB pour charger plusieurs de vos appareils en même temps et rapidement. Pour ce faire, la marque utilise la technologie Quick Charge 3.0 de Qualcomm pour offrir des vitesses de charge jusqu’à 4 fois plus rapide que les chargeurs USB A standard sur les appareils compatibles.

Ce qu’il faut retenir du chargeur

Un chargeur avec 5 ports USB

Une puissance cumulée totale théorique de 63W

Compatible avec de nombreux appareils (smartphone, tablette, PC ou Mac)

Affiché à 31,08 euros, le chargeur rapide mural USB à 5 ports de Anker est en ce moment à un meilleur prix. Il passe à 24,19 euros seulement sur le site Aliexpress.

Un chargeur rapide compact pour l’emmener partout

Le chargeur 20W d’Anker est très compact. Le nitrure de gallium (GaN) qui a remplacé ici le silicium des chargeurs classiques a deux avantages : il est plus efficient et prend beaucoup moins de place.

De la même manière, le chargeur 20W possède la technologie PowerIQ 3.0 qui, selon Anker, permet de recharger vos appareils le plus rapidement possible. Il fournit suffisamment de puissance pour charger l’iPhone 12 de 0% à 50% en seulement 25 minutes, selon la marque. D’ailleurs Anker garantit cependant une sécurité optimale et intègre évidemment sur le chargeur une protection contre les surcharges, les surtensions et un contrôleur de température.

Enfin, si vos appareils ont un port USB-C ou Lightning, une très grande majorité d’entre eux seront compatibles avec ce chargeur. Cependant, il faut savoir qu’ils n’atteindront pas tous 20 W de puissance en recharge, selon la compatibilité de votre appareil.

Ce qu’il faut retenir du ce chargeur

Un chargeur compact

Une recharge rapide

Compatible avec les périphériques USB-C et Lightning

Au lieu de 10,69 euros, le chargeur rapide USB-C de 20 W de Anker est disponible en promotion pour la simple somme de 6,69 euros sur Aliexpress.

