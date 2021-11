Roborock S7 : le prix de cet aspirateur robot est au plus bas pour le Black Friday

Le Roborock S7 est le dernier aspirateur robot qui a été présenté par la marque. Il propose un système de nettoyage complet, grâce à sa capacité d’aspirer la poussière, mais également son efficacité à nettoyer les sols grâce à sa serpillère intégrée. Très polyvalent cet aspirateur robot est une référence dans le domaine, et devient plus abordable qu’à son lancement en passe de 649 euros à 469 euros.

Présenté en début d’année 2021, le Roborock S7 est le dernier-né de la marque, et vient apporter son lot de nouveautés par rapport à la génération précédente, qui avait déjà fait ses preuves. Ce n’est pas le plus puissant ni le plus performant, mais il compense par une bonne polyvalence qui lui a valu la note de 9/10 dans notre test. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, il devient l’aspirateur robot premium le plus accessible grâce à cette réduction de 180 euros.

Ce qu’il faut retenir du Roborock S7

Il est capable à la fois d’aspirer et de nettoyer

Avec une serpillère, mais qui vibre

On a le droit à une application très complète

Et une autonomie d’1h30

Initialement au prix de 649 euros, le robot aspirateur Roborock S7 est aujourd’hui en promotion à 469 euros sur Cdiscount. Il est disponible en deux coloris à ce prix : blanc et noir.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock S7. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un robot amélioré pour un nettoyage encore plus efficace

Le Roborock S7 a comme fonction principale d’aspirer et dispose d’une brosse en caoutchouc plus durable qu’auparavant, destinée à récolter la poussière. Mais ce robot est aussi capable de passer la serpillère — pour un nettoyage complet.Eh oui la plupart des constructeurs ont compris que l’aspiration n’est pas suffisante pour se débarrasser de toutes les saletés qui s’étalent sur le sol. C’est pourquoi la marque intègre une nouvelle technologie appelée Sonique, rendant la serpillère à présent vibrante et tourne jusqu’à 3 000 tours/minute. Cela va permettre au robot d’être plus efficace et de venir frotter la saleté, plutôt que de l’essuyer afin de mieux retirer les saletés incrustées au sol. Dans la continuité de proposer un système de nettoyage « au poil », la serpillère peut à présent se surélever lorsque le Roborock va s’approcher d’un obstacle qui ne doit pas être mouillé, mais aspiré, comme un tapis. Cependant cette fonction a quelques limites, car si votre tapis est trop épais et fait plus de 5 mm, il sera impossible pour le S7 de procéder à cette action. Il vous faudra donc passer par l’application afin de programmer une délimitation une zone via la cartographie. À noter, lors de notre test nous avons constaté que la serpillère s’encrasse rapidement, donc vaut mieux la passer régulièrement au lave-linge.

Une application complète qui simplifie votre quotidien

D’ailleurs avec cette application vous n’aurez plus à penser votre ménage ou du moins vous facilite la tâche. Intégrant un capteur LiDAR, le Roborock S7 pourra cartographier votre domicile jusqu’à quatre étages, des données que vous pourrez ensuite consulter sur l’application (disponible sur iOS et Android). Cette application va permettre de gérer le nettoyage de votre appareil, créer des routines pour planifier un passage quotidien, configurer l’intensité du nettoyage, ou définir des zones afin que le robot ne détruise pas tout sur son passage si vous avez des câbles qui trainent par exemple. D’ailleurs, il sera même possible de contrôler via votre voix, car l’aspirateur est compatible avec l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant. Vous allez pouvoir intégrer des routines via ces services, vous pouvez par exemple lancer un programme de nettoyage du Roborock S7 en disant « Alexa, je pars au travail ».

Moins d’endurance que prévu, mais c’est correct

Cet aspirateur robot se montre polyvalent et efficace pour nettoyer, le tout pendant 3 heures avant de tomber en rade de batterie, selon la marque. Mais c’est seulement en mode standard et donc sans utiliser la serpillère pour le lavage, un peu dommage quand on sait que l’un de ses atouts c’est bien sa serpillère. Testé par la rédaction, le robot tient plutôt environ 1h30 à 1h45 selon les surfaces et les besoins. Il faudra compter plus de 2h15 pour qu’il se recharge complètement et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 470 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 300 ml pour le réservoir d’eau.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S7.

