Le puissant Xiaomi Poco F3 est au meilleur prix grâce aux offres du Black Friday

C'est le Black Friday avant l'heure et de nombreuses promotions sont déjà disponibles. C'est le cas du Xiaomi Poco F3, un puissant smartphone aux caractéristiques premium, qui voit à cette occasion son prix passer de 369 euros à seulement 279 euros pour la version avec 128 Go de stockage.

Les flagships killers sont par définition des smartphones avec une fiche technique qui se rapprochent des références les plus premium, mais pour un prix beaucoup plus doux. Le Xiaomi Poco F3 en est le parfait exemple, surtout quand il bénéficie d’une réduction de presque 100 euros grâce aux offres du Black Friday avant l’heure.

Les points clés du Xiaomi Poco F3

La puissance étonnante du Snapdragon 870 + 6 Go de RAM

L’écran AMOLED à 120 Hz (et HDR10+) de qualité

Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Au lieu de 369 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F3 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur Amazon ainsi que sur le Mi Store.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco F3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une grande puissance sans payer le prix fort

Le Xiaomi Poco F3 intègre le Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive en LPDDR5. La puce de Qualcomm promet des performances supérieures au Snapdragon 865 grâce à l’efficacité du CPU Kryo 585 amélioré désormais cadencé à 3,2 GHz et la vélocité du GPU Adreno 650. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner tous les jeux du Play Store dans leurs meilleures conditions graphiques, comme Fortnite ou Call of Duty Mobile.

Évidemment, la compatibilité avec la 5G est toujours de mise, très utile pour jouer en ligne à l’extérieur du domicile. On retrouve même une compatibilité avec le Wi-Fi 6 pour obtenir les meilleurs débits à la maison (si vous avez un routeur compatible) et le Bluetooth 5 est aussi là pour assurer une bonne connectivité.

Il possède un excellent écran !

En ce qui concerne la partie photo, la polyvalence est au rendez-vous avec un module arrière qui accueille un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 20 mégapixels. Et pour apprécier vos clichés de la meilleure des façons, vous pourrez compter sur le très bon écran AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ et proposant un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz. D’ailleurs, le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité sont aussi au rendez-vous. Le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5. Et pour favoriser encore plus l’immersion avec cette belle dalle, le smartphone chinois s’équipe de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Poco F3.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mise en ligne sur la vraie journée de lancement :

