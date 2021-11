iPhone SE : le plus abordable des iPhone est en promotion pendant le Black Friday

En 2020, Apple renouait avec les smartphones petits formats dont fait partie le nouvel iPhone SE. Il se négocie aujourd'hui à un meilleur prix soit 429 euros au lieu de 489 pour le modèle avec 64 Go de stockage.

L’iPhone SE 2020 est le smartphone le plus abordable que vous pouvez actuellement trouver chez Apple. Il reprend la formule gagnante commercialisée pour la première fois en 2016, mais avec des composants plus modernes et performants. Les nostalgiques se feront un plaisir de retrouver ce format compact qui offre une fiche technique toujours d’actualité, surtout avec une réduction de près de 15 % par rapport à son prix de lancement.

Pourquoi choisir l’iPhone SE 2020 ?

Pour son petit format idéal en main

Sa puissance permise grâce à la puce A13 Bionic toujours efficace

Sa compatibilité avec iOS 15 et avec les prochaines itérations majeure du système d’exploitation d’Apple

Lancé en 2020 au prix de 489 euros, l’iPhone SE 2020 64 Go (en coloris noir) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 429 euros sur le site marchand Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone SE d’Apple. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un iPhone encore d’actualité ?

Le dernier iPhone SE date de 2020, et pourtant il reste encore affiché dans le catalogue de la marque à la pomme. Cela s’explique surement pour ceux qui ne sont toujours pas adepte du Face ID, mais surtout ceux qui sont nostalgique du form-factor des iPhone précédents. Avant l’arrivée du Mini, la gamme SE était considéré comme la plus compacte. Elle garde quand même sa place parmi les smartphones agréable à prendre en main, de part leur petite taille, car son écran ne fait que 4,7 pouces. Au niveau de l’affichage même si l’OLED fait mieux, l’écran LCD est réussi et devrait d’ailleurs toujours être présent sur le prochain modèle.

D’ailleurs l’iPhone SE 2022, devrait plutôt se débarrasser des bordures imposantes de la gamme. En attendant, il faudra se contenter des bordures importantes avec le fameux bouton Home qui embarque Touch ID pour le déverrouillage biométrique – qui est bien pratique pour déverrouiller son smartphone rapidement avec son masque.

Assure toujours de bonnes performances

Malgré ce look old school, cela n’empêche pas l’iPhone SE 2020 d’être un bon smartphone à considérer. Sous ce petit format est dissimulée la puissante puce A13 Bionic, soit la même qui propulse les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Une configuration qui reste très performante pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien et faire tourner de nombreux jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques, sur Apple Arcade par exemple. Pensée pour durer, cet iPhone tourne également sous iOS 15.

Quant à la partie photo, même si on ne retrouve qu’un capteur à l’arrière de 12 mégapixels, ce dernier s’en sort relativement bien. Il fait ses preuves pour capturer des clichés jolis et finement détaillés. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K à 60 fps, etc. À noter, le terminal est certifié IP68, donc résistant à l’eau et à la poussière.

Une autonomie correcte pour un petit gabarit

Avec son petit format, l’iPhone SE crée la surprise avec sa batterie de seulement 1 821 mAh. Il est vrai que son autonomie semble limitée sur le papier, surtout quand la concurrence propose des batteries plus grandes. Cependant grâce aux optimisations d’iOS, l’iPhone est capable de tenir une journée entière loin du chargeur selon votre utilisation. Évidemment, Apple a souhaité rendre compatible le modèle SE 2020 avec la charge sans fil et la charge rapide pour récupérer ainsi quelques pourcentages, mais cela beaucoup trop lent, par rapport à la concurrence. A noté qu’Apple n’inclut plus de chargeur avec ses téléphones et qu’il faudra passer par un modèle alternatif comme celui-ci pour bénéficier de la charge en USB C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPhone SE 2020.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mise en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.