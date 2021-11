Seulement 199 € pour cette tablette Lenovo s’utilisant comme un Chromebook

Le Lenovo IdeaPad Chromebook Duet est une tablette hybride directement vendue avec un clavier afin de ne pas avoir à faire un achat supplémentaire pour l'utiliser comme un PC portable. Son prix passe de 299 euros à seulement 199 euros pendant la semaine du Black Friday.

Le Lenovo IdeaPad Duet est une tablette hybride qui rassemble dans un seul produit la praticité du format ardoise avec la simplicité d’utilisation d’un Chromebook. C’est aujourd’hui une machine idéale à moins de 200 euros pour naviguer sur Internet, regarder du contenu en streaming, faire du traitement de texte ou encore profiter des nombreuses applications du Play Store.

Les points clés de la Lenovo IdeaPad Chromebook Duet

Le clavier avec trackpad inclus

L’autonomie de plus de 10 heures

Le grand écran tactile de 10,1 pouces

L’expérience ChromeOS sur une tablette

Au lieu de 299 euros habituellement, la tablette hybride Lenovo IdeaPad Chromebook Duet avec 64 Go de stockage via SSD est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 199 euros sur le site de la Fnac. Le modèle 128 Go est également à prix réduit : 299 euros au lieu de 349 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Lenovo Chromebook IdeaPad Duet.

Une tablette hybride particulièrement pratique

La Lenovo IdeaPad Chromebook Duet est une tablette hybride livrée par défaut avec un clavier détachable. L’appareil seul pèse 450 grammes et près de 920 grammes avec son accessoire fétiche, ce qui est bien léger qu’un PC portable ou un ultrabook. C’est très pratique pour le transport, mais la tablette compacte offre tout de même une diagonale d’écran de 10,1 pouces — en définition Full HD — pour apporter un certain confort de visionnage au quotidien. Il est alors tout à fait envisageable de faire du traitement de texte ou de regarder une série avec.

En ce qui concerne l’autonomie, elle s’apparente plus à celle d’un ordinateur portable qu’une tablette. La batterie de 7 180 mAh permet à l’IdeaPad Duet de tenir pendant environ une dizaine d’heures, selon le constructeur. Du côté de la connectique, on retrouve seulement un port USB-C 3.1 Gen 2. Il faudra alors compter sur le Bluetooth pour connecter un appareil en mode sans fil, ou passer par un hub USB-C.

L’expérience ChromeOS sur tablette

La tablette de Lenovo va surtout se démarquer par son expérience utilisateur sous Chrome OS. Ce système d’exploitation propose une interface épurée et simplifiée autour du navigateur de Google, donc parfaite pour aller sur Internet. On y retrouve également un accès au Play Store pour télécharger toutes les applications que vous souhaitez. Son rapport qualité/prix est aussi l’une de ses forces. Sous sa coque se cachent un puissant processeur MediaTek Helio P60T, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce n’est clairement pas une configuration pour jouer dans les meilleures conditions, mais pour ça il y a le cloud gaming.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Lenovo IdeaPad Chromebook Duet.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs Chromebook à acheter en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.