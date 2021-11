Sony WF-1000XM3 : ces excellents écouteurs sans fil chutent à 119 € pour le Black Friday

Si vous aviez prévu de vous offrir une paire d'écouteurs sans-fil pendant le Black Friday, c'est sans doute le moment pour enfin craquer pour les Sony WF-1000XM3 qui n'ont jamais vu leur prix aussi bas : 119,99 euros au lieu de 180 euros habituellement.

Si les écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM4 sont arrivés il y a déjà quelques mois, remportant au passage le titre de meilleurs écouteurs sans fil actuels sur Frandroid, la génération précédente, les Sony WF-1000XM3, n’a pas à rougir de la comparaison niveau qualité. Ils sont d’ailleurs proposés à un prix encore jamais vu sur Cdiscount pendant cette période de Black Friday via l’utilisation d’un code promo.

Ce qu’il faut retenir des Sony WF-1000XM3

La qualité sonore et la réduction de bruit active de qualité

Une autonomie confortable de 6 à 8h sans boîtier

Le support d’Alexa et de Google Assistant

Lancés à 249 euros puis descendus en dessous de 200 euros, les Sony WF-1000XM3 sont actuellement disponibles à seulement 119,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo MOINS10EUROS lors de la commande. Les mêmes prix sont disponibles pour les deux coloris : Noir et Argent.

On trouve également la génération supérieure sur Amazon avec les Sony WF-1000XM4 qui se retrouvent à 249 euros au lieu de 280.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les écouteurs Sony WF-1000XM3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs toujours au top

S’il représentent aujourd’hui les anciens modèles haut de gamme de la marque japonaise côté écouteur True Wireless, les Sony WF-1000XM3 sont loin d’être obsolètes. Tout d’abord, même si la forme massive des écouteurs peut être un frein pour certains, il faut mettre en avant la technologie embarquée de système de réduction de bruit active, bluffant pour un tel format. De plus la qualité de son délivrée est largement au rendez-vous et rivalise encore avec des modèles plus récents comme les Airpods Pro par exemple. Il est d’ailleurs possible de tout monitorer depuis l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android). On apprécie aussi l’autonomie très confortable puisqu’ils sont capables de tenir 6 heures avec la réduction de bruit activée et 8 heures sans. Avec le boîtier de recharge, cela donne entre 24 à 32 heures d’autonomie en tout. On regrette tout de même l’absence de charge sans fil, mais on se console avec la charge rapide via USB-C qui offre 90 min d’écoute supplémentaires en 10 min.

Les fonctionnalités très utiles en bonus

En plus d’une excellente fiche technique, les Sony WF-1000XM3 sont adaptés au quotidien avec des fonctionnalités intéressantes. En premier lieu, il est possible d’activer le mode « Quick Attention » via une zone tactile dédiée pour couper momentanément le son et interagir avec une personne qui vous parle sans avoir à le faire depuis votre smartphone par exemple. On note aussi la compatibilité complète avec Alexa et Google Assistant afin de piloter votre contenu ou même écrire des messages à la voix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WF-1000XM3.

Lire aussi

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.