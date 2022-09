XM3 et XM4 : les 2 meilleurs écouteurs sans fil de Sony sont à prix cassés

Les Sony WF-1000XM3 et les Sony WF-1000XM4 sont les derniers nés de la gamme des écouteurs sans fil de la marque. Actuellement, ces références qui figurent parmi les meilleurs modèles à réduction de bruit active sont moins chères : les XM3 passent de 129 euros à 99 euros sur Cdiscount, tandis que les XM4 sont à 189 euros au lieu de 249 euros chez Boulanger.

Avec Apple et Bose, Sony a une très bonne place parmi les mastodontes du marché de l’audio. Sa maîtrise de la réduction de bruit active n’est pas étrangère à ce succès, puisque de nombreuses références de la marque possèdent cette technologie pratique et très recherchée par les utilisateurs. Les écouteurs WF-1000XM3 et WF-1000XM4 en sont de bons représentants, et il est d’ailleurs possible de les acheter à prix réduit, puisque ces deux paires bénéficient de bonnes promotions actuellement.

Les points forts de ces true wireless Sony

Une réduction de bruit active exemplaire

Des écouteurs confortables

De bonnes autonomies

Lancés à 249 euros, puis proposés le plus souvent autour des 129 euros, les Sony WF-1000XM3 sont désormais affichés à 99 euros sur Cdiscount. Les Sony WF-1000XM4 passent quant à eux de 249 euros à 189 euros sur Boulanger en utilisant le code promo « WF40« .

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Sony WF-1000XM3 et les Sony WF-1000XM4. Le tableau se met à jour automatiquement.



Les Sony WF-1000XM3, les anciennes gloires

Les Sony WF-1000XM3 ne sont plus tout jeunes, mais ils n’ont rien perdu de leur intérêt. Ces true wireless, qui ont succédé aux WF-1000XN, bénéficient toujours de cet aspect premium qui faisait parfois défaut à ses prédécesseurs, grâce aux touches dorées qu’arborent les écouteurs. Malgré leur forme en apparence un peu massive, ces intra-auriculaires s’adapteront très bien à toutes les oreilles. Une fois bien installés dans vos oreilles, les XM3 diffusent un son équilibré, qui se mesure aisément aux anciennes références d’AirPods Pro. Si besoin, il vous sera possible de configurer l’égaliseur en fonction de vos préférences sur l’application Sony Headphones Connect, disponible sur iOS et Android. Le contrôle adaptatif du son sera aussi de la partie.

Mais le réel atout de ces références, c’est bien évidemment le système de réduction de bruit active. En réalité, la marque a repris la technologie de l’excellent casque WH-1000XM3 pour l’adapter aux WF-1000XM3. Le résultat n’est naturellement pas à la hauteur du casque, mais les écouteurs font tout de même valoir une très bonne qualité audio. Que vous soyez dans les transports ou dans la rue, vous pourrez aisément vous couper de toutes les distractions sans avoir à vous abîmer les tympans en augmentant le volume au maximum. Toutefois, le mode « Quick Attention », qui s’active en effleurant la zone tactile dédiée, vous permettra quant à lui d’entendre les bruits ambiants ou de discuter avec quelqu’un. En ce qui concerne l’autonomie, le constructeur annonce une utilisation de 6h avec la réduction de bruit activée, et 8h sans. En ajoutant le boîtier de recharge, l’autonomie pourra grimper jusqu’à 32 heures d’autonomie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WF-1000XM3.

Un gain de puissance avec les Sony WF-1000XM4

Les écouteurs true wireless Sony WF-1000XM4 sont les dignes successeurs des très bons WF-1000XM3 mentionnés au-dessus. Pour cette nouvelle version, la firme nipponne a un poil revu sa copie au niveau du design. Ainsi, le boîtier est désormais 40 % plus petit que celui des XM3, et les écouteurs 10 % plus petits, ce qui les rend plus compacts. Pour maximiser le confort, Sony a également misé sur des embouts en mousse au lieu du silicone. Et pour les séances de running sous la pluie, les sportifs pourront se satisfaire de la certification IPX4, qui les protègeront aussi des éclaboussures et de la transpiration. Côté autonomie, les XM4 pourront assurer, selon Sony, 12h d’écoute sans l’ANC et avec une isolation passive, et 8h avec.

Qu’en est-il de la réduction de bruit active sur ces modèles, justement ? Elle a également été peaufinée par la marque japonaise. On aura donc droit, selon Sony, à une efficacité 40 % supérieure à celle des modèles précédents. Une qualité améliorée grâce à la présence de deux microphones dans chaque écouteur : l’un capte les bruits ambiants, et l’autre analyse le retour du son. Sony a par ailleurs développé sa propre puce, la V1, qui permet de gérer à la fois la connexion Bluetooth et la réduction de bruit active. Le résultat ? Une qualité bluffante et proche de celle permise par le casque WH-1000XM4. Le rendu sonore ne sera pas en reste avec un son équilibré et des basses bien mises en avant. Mais surtout, les WF-1000XM4 ont l’avantage d’être compatibles avec le codec LDAC, ce qui, jusqu’à présent, n’était réservé qu’aux casques du constructeur. En revanche, on regrettera l’absence de l’aptX.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WF-1000XM4.

