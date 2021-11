Moins de 500 € pour cette TV 4K QLED 55″, uniquement pour le Black Friday

TCL remplit à son nouveau son contrat et propose, avec son modèle 55C725, une dalle QLED 4K de qualité tout en assurant un prix contenu. C'est encore plus le cas actuellement grâce à une réduction doublée d'une ODR, qui fait passer son prix de 799 euros à seulement 499 euros chez Boulanger et à la Fnac.

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’exploser son budget pour acheter une TV QLED prenant en charge une foule de compatibilités. TCL figure en très bonne place parmi les marques proposant des téléviseurs plus abordables que la moyenne, sans pour autant faire trop de concessions. C’est le cas du modèle 55C725, qui est d’ailleurs compatible HDMI 2.1 pour les consoles next-gen. Son prix devient même encore plus intéressant en cette Black Week, puisque grâce à une réduction doublée d’une ODR, son prix diminue de 300 euros.

Ce qu’il faut retenir du TV QLED TCL 55C725

Une dalle 4K de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, Dolby Atmos

Trois ports HDMI 2.1

Initialement proposée à 799 euros, puis réduire à 599 euros, la TV QLED TCL 55C725 revient à 499 euros chez Boulanger et à la Fnac, grâce à une ODR de 100 euros jusqu’au 29 novembre.

Une TV QLED compatible 4K

Même si Samsung règne en maître sur le marché des téléviseurs QLED, TCL a tout de même plusieurs arguments à faire valoir. Son modèle 55C725 adopte tout d’abord un design soigné quasi borderless, souligné par son cadre métallique. De quoi renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. La diagonale de 55 pouces, soit 140 centimètres, restera quant à elle bien confortable. La TV propose également une compatibilité 4K (3 840 x 2 160 pixels) et HDR. L’upscaling des contenus en UHD sera de son côté assuré par le puissant processeur quad-core.

La TV 55C725 sera aussi compatible avec les normes vidéos Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. Les images seront ainsi nettement plus lumineuses, les contrastes plus détaillés et les couleurs plus riches. Côté son, on pourra profiter du Dolby Atmos pour un résultat bien riche et immersif. Si la qualité n’est pas suffisante pour vous, il sera toujours possible de brancher une barre de son pour en augmenter la portée.

Du HDMI 2.1, mais pas de mode 120 Hz

Cette TCL intégrant trois ports HDMI 2.1, elle sera tout à fait compatible avec les consoles next-gen, que sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Cela permettra également de profiter d’une très bonne fluidité en 4K grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. On aura ainsi droit à davantage de réactivité dans le jeu. Toutefois, la dalle étant limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on devra se passer du mode 120 Hz, contrairement à d’autres modèles qui proposent bel et bien le 4K@120Hz.

Une expérience utilisateur fluide

La TV QLED TCL 55C725 est une Android TV, un système d’exploitation qui offre une expérience utilisateur très fluide, avec une navigation facilitée dans l’interface. Les applications phares de streaming seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme une foule de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast.

