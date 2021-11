La caméra de surveillance Netatmo avec reconnaissance faciale est à -50 %

La caméra de Netatmo est équipée d’un système de reconnaissance faciale pour protéger la maison et vous avertir des allées et venues. Elle va pouvoir surveiller à distance votre domicile, le tout sans dépenser une somme conséquente. Surtout qu'en ce moment, Amazon la propose au prix de 99,99 euros à 199,99 euros.

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi, que ce soit pendant des vacances ou que vous soyez tout bonnement ailleurs que chez vous, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. En général ce type de produit s’avère très onéreux, mais ce n’est pas le cas grâce au Black Friday, Amazon fait chuter le prix de la caméra dé surveillance de Netatmo sous les 100 euros. Elle sera assez efficace pour assurer une sécurité optimale pour votre domicile, et pour moins cher.

Ce qu’il faut retenir de cette caméra de surveillance

Une caméra design équipé d’un système de reconnaissance faciale

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p (caméra infrarouge également)

Détecte les mouvements

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Avec le Black Friday, Amazon continue de proposer de très belles offres et la caméra de surveillance intérieure Netatmo est à moins 50 % et passe à 99,99 euros au lieu de 199,99 euros. C’est le prix le plus bas constaté sur le site du géant américain.

Pour 50 euros de plus vous pouvez avoir la sirène en plus de la caméra. Le pack regroupant les deux est à moins 46 % sur Amazon.

Une caméra ou un objet de décoration ?

Une fois face à la caméra de surveillance de Netatmo, on peut se poser la question si cet objet est véritablement une caméra de surveillance. Peu commune, cette caméra est assurément l’une des caméras les plus esthétiques du marché, avec sa touche doré ainsi que son design sobre et discret tout en longueur. Elle pourrait limite se confondre avec une sorte de spray à l’entrée de votre domicile. Avec son petit gabarit, la caméra peut se poser n’importe où et est facile à installer. Il vous suffit de la brancher à une prise, la connecter au wifi et bien sûr installer l’application Netatmo Security sur iOS et Android.

Cette dernière est simple à prendre en main et la synchronisation avec la caméra se fait très rapidement. Depuis cette application, vous allez recevoir des notifications sur votre smartphone quand la détection de mouvement détecte une présence humaine ou même d’un animal. Il est bon de noter que cette caméra respecte la vie privée puisque les photos et vidéos enregistrées ne peuvent être stockées que sur une carte SD que vous pourrez ajouter à la caméra. Il sera tout de même possible de synchroniser votre compte DropBox ou votre NAS à l’application, uniquement si vous le souhaitez. Aucun de ces contenus n’est envoyé sur un serveur dans le Cloud.

Une reconnaissance faciale pour plus d’efficacité

Pour en revenir à la caméra de surveillance, elle offre une bonne qualité d’image qui profite d’une définition en 1080p, pour assurer une image détaillée dans toutes les situations de luminosité. Avec cette caméra vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge afin de rien louper de ce qui se passe une fois la nuit tombée, mais on perd en qualité. dispose d’une vision nocturne. Elle propose même un angle de vision de 130° à l’horizontale, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Elle est également capable de détecter les mouvements.

Mais là où la caméra de Netatmo se distingue de la concurrence, c’est embarquant la technologie de reconnaissance faciale. Grâce à cela, votre caméra est capable de discerner les membres de la famille d’un inconnu qui se serait introduit chez vous. En cas de problème, l’application vous envoie une notification sur votre téléphone avec une photo de l’intrus. Et s’il s’agit d’un membre de votre famille, pour vous rassurer vous recevez leur nom directement sur votre smartphone, parfait donc pour éviter les fausses alertes. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs. Donc si vous disposez par exemple d’un Echo Show, ou d’un Google Nest Hub vous allez pouvoir demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra, afin de voir ce qui se passe chez vous.

