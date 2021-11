Jusqu’à 160 € offerts : la banque en ligne Monabanq ne signe pas la fin des bons plans

Le Black Friday est officiellement terminé, mais ce n'est pas pour autant que les offres vont se faire moins nombreuses, surtout côté services. La banque en ligne Monabanq propose en ce moment la possibilité d'obtenir jusqu'à 160 euros simplement en ouvrant un compte.

Après un Black Friday fructueux côté références Tech et même côté forfaits mobile, les banques en ligne ont elles aussi leur mot à dire même si l’évènement est bien fini. Cette fois-ci c’est Monabanq qui profite de l’accalmie pour mettre en avant sa nouvelle offre limitée vous permettant d’obtenir de l’argent en ouvrant simplement un compte : jusqu’à 160 euros offerts en combinant prime à l’ouverture et remboursement en cashback.

Un compte chez Monabanq, c’est…

Pas de condition de revenu

À partir de 2 euros/mois (offre Pratiq)

Une application complète et un service client au top

Jusqu’au 6 décembre 2021, l’offre Monabanq vous permet d’obtenir une prime totale de 160 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Cette offre est uniquement valable pour les nouveaux clients de la banque en ligne.

Une Banque en ligne pas comme les autres

Monabanq est une filiale du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. À ce titre la banque bénéficie de tout le savoir-faire d’un établissement traditionnel tout en apportant une offre 100% en ligne. Soyez rassuré, tous ses clients disposent d’un IBAN français, ce qui n’est pas le cas de certaines banques en ligne et surtout de certaines néobanques.

L’offre de Monabaq marche à contre-courant de l’ère du temps, puisque la banque ne propose pas de compte accessible gratuitement et donc d’absence de frais de tenue de compte. Cependant, il faut reconnaître que les tarifs sont plutôt bas : les premiers paliers -Pratiq et Pratiq + sont à 2 et 3 euros par mois et les offres Uniq et Uniq+ sont plus complètes entre 6 et 9 euros par mois. Dans les deux cas, vous aurez droit à une carte VISA classique, mais il est possible de souscrire à une carte VISA Premier et bénéficier des avantages et assurances de cette dernière même avec le palier le plus bas.

Monabanq ne demande aucune condition de revenu pour accéder à ses services, mais seul un dépôt initial de 150€ est demandé à l’ouverture. Pour les plus voyageurs d’entre vous, nous conseillerons surtout l’offre Uniq + qui propose les gratuités complète et illimitée des paiements et retraits à l’étranger. Pour seulement 9 euros par mois, c’est un excellent deal.

Une application simple et un service client de qualité

L’application de Monabanq, accessible sur Android et iOS, mise avant tout sur la simplicité et non sur l’esthétique. Qu’importe ce dernier point puisque celle-ci s’avère très fonctionnelle et l’on ne cherche pas trop longtemps avant d’avoir accès à l’option que l’on recherche. Elle a l’avantage de proposer une carte donnant la position des distributeurs du réseau Crédit Mutuel, mais aussi la catégorisation automatique des dépenses qui exempt de passer par une application dédiée. Gros point noir cependant: la banque n’est pas compatible avec les paiements mobiles via Google Pay ni Apple Pay, seul Paylib est disponible dans ce cas-ci.

Autre point que Monabanq met régulièrement en avant, sa 5e élection de service client de l’année, Un gage de qualité et de confiance qui se retrouve dans la totalité du parcours client que nous avons largement apprécié.

Comment bénéficier de l’offre de Monabanq ?

Si vous souhaitez profiter de l’offre en cours, il vous sera demandé certaines informations via le formulaire d’inscription une fois l’offre sélectionnée parmi les choix proposés (Pratiq, Pratiq+, Uniq, Uniq+). Une fois votre compte créé, 80 euros vous sont crédités sur le compte au bout du premier mois. La prime suivante fonctionne selon un principe de cashback via les achats réalisés le mois précédent avec une carte VISA. Avec un compte Uniq ou Uniq+, Monabanq rembourse 1% (0,5% pour un compte Pratiq ou Pratiq+) du montant des achats réalisés le mois précédent pour le mois suivant. Cette offre est limitée à 80 euros par an. Tous les détails de l’offre sont disponibles sur le site de Monabanq.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Monabanq.

Notre comparateur

Afin de comparer Monabanq avec d’autres acteurs du marché, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.