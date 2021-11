Le Black Friday est terminé, mais plusieurs offres sont encore disponibles aujourd’hui

Le Black Friday et le Cyber Monday, c'est fini ! Pourtant, plusieurs offres sur des produits Tech populaires sont encore activées chez les différents e-commerçants, très pratique pour celles et ceux qui ont loupé le coche.

Le Black Friday qui a débuté officieusement le 19 novembre et officiellement le 26 novembre est maintenant de l’histoire ancienne. De nombreux produits sont donc repassés à leur prix habituel, mais ce n’est pas le cas de tous. Certains e-commerçants comme Amazon, Cdiscount et Fnac/Darty ont laissé courir certaines promotions, sûrement pour épuiser les stocks restants.

Les offres du Black Friday encore disponibles

Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essentiel

Vous voulez commencer une installation avec des ampoules connectées dans votre maison, mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Dans ce cas, vous pouvez tout de suite oublier la marque Philips Hue, même si elle propose les meilleures références du marché. Pour les petits budgets, on conseille plutôt Xiaomi qui propose généralement des bons rapports qualité-prix pour ses produits, comme c’est le cas de sa Mi LED Smart Bulb Essentiel qui est actuellement à moitié prix.

Au lieu de 19,99 euros habituellement, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur Cdiscount.

Pack Nintendo Switch

Si vous préférez économiser des sous du le prix de la console, vous pouvez toujours craquer pour la Nintendo Switch classique. Cette version est celle remise au goût du jour en 2019, avec une meilleure luminosité d’écran et notamment une meilleure autonomie, passant de 3 à 5 heures sur un jeu comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Au lieu de plus de 300 euros si vous achetiez la console et les jeux séparément, la Nintendo Switch avec les jeux Mario Kart 8 Deluxe et Rayman Legends est aujourd’hui disponible à seulement 289 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Xiaomi a levé le voile au printemps dernier sur son nouveau vidéoprojecteur, le Mi Smart Projector Pro 2. Et la fiche technique de ce dernier n’a pas à rougir face à ses autres concurrents plus onéreux, tant elle est complète : Full HD jusqu’à 120 pouces, 1 300 lumens, compatibilité avec HDR10, DTS-HD ou Dolby Audio, et, surtout, Android TV.

Initialement affiché à 999 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est désormais disponible à 799 euros chez Darty.

Microsoft Surface Go 2 + clavier + souris

La gamme Surface Go permet à Microsoft de proposer des tablettes plus abordables que ses Surface Pro, tout en bénéficiant des mêmes principaux avantages : c’est-à-dire un écran tactile au format 2:3 tournant sous Windows. Et si cette dernière vient d’être remplacée par la Surface Go 3, elle n’en est pas moins recommandable surtout aujourd’hui avec cette remise immédiate de presque 300 euros.

Au lieu d’un prix barré à 785,99 euros, la Microsoft Surface Go 2 (Intel Pentium Gold, 8 Go RAM, 128 Go SSD) est actuellement disponible en promotion à 499,99 euros sur le site de la Fnac, ainsi que chez Darty avec en prime des accessoires : une souris et un clavier.

Apple Watch Series 3

En matière de montres connectées, Apple continue de dominer le marché avec sa récente Apple Watch Series 7, annoncée en septembre dernier. Si elle assure de hautes performances avec son nouvel écran OLED et son suivi efficace des activités sportives, son prix, lui, nécessite un gros budget. Alors, pour faire quelques économies, mieux vaut miser sur d’anciennes références, qui restent encore aujourd’hui des produits au très bon rapport qualité/prix, et surtout encore mis à jour.

Habituellement proposée à 219,99 euros, l’Apple Watch Series 3 est en ce moment affichée à 179,99 euros à la Fnac et chez Darty (uniquement retrait en magasin).

iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini séduit par sa capacité à être aussi puissant que les autres smartphones Apple de la même gamme, mais dans un tout petit format qui tient bien en main. C’est actuellement la solution premium la plus abordable pour la firme de Cupertino à l’heure où nous écrivons ces lignes, car le prix chute à moins de 600 euros grâce à cette offre.

Au lieu de 809 euros au départ, l’iPhone 12 mini en version 64 Go est aujourd’hui en promotion à 599 euros sur le site de la Fnac.

La même offre est disponible chez Darty pour l’iPhone 12 mini avec 64 Go de stockage.

Oppo Find X3 Neo Le Oppo Find X3 Neo est un smartphone milieu de gamme pour la marque, mais qui emprunte beaucoup d’éléments du segment premium. On retrouve par exemple un écran AMOLED incurvé de 6,55 pouces (FHD+, 90 Hz et HDR10+) ou encore un puissant Snapdragon 865 épaulé par pas moins de 12 Go de RAM. De plus, la charge rapide 65 W est ultra efficace : seulement 37 minutes pour passer de 0 à 100 %. Au lieu de 799 euros à son lancement, le Oppo Find X3 Neo est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur Amazon et sur Cdiscount en utilisant le code promo 50EUROS.

Retrouvez le Oppo Find X3 Neo à 549 € sur Amazon

Fitbit Versa 3 La Fitbit Versa 3 est la dernière née de la gamme disponible sur le marché. Elle est équipée d’un écran OLED de 1,58 pouce qui permet de recevoir ses notifications et d’accéder à l’interface de Fitbit. En termes de mesure sportive, elle intègre de nombreuses fonctionnalités : Podomètre, cardiofréquencemètre, électrocardiogramme, GPS intégré, mesure de l’oxygénation du sang et suivi du sommeil. Elle propose une autonomie comprise entre deux et cinq jours en fonction du mode d’affichage choisi et est compatible avec les smartphones Android et les iPhone. Au lieu de 229 euros, la Fitbit Versa 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 149 euros sur Amazon. Retrouvez la Fitbit Versa 3 à 149 € sur Amazon GoPro HERO9 Black La GoPro HERO9 Black n’est plus la dernière caméra d’action de la marque californienne, mais elle reste très convaincante avec son écran couleur à l’avant pour afficher un retour vidéo, et surtout, la possibilité de filmer en 5K à 30 images par seconde. Au lieu de 479 euros à son lancement l’année dernière, la GoPro HERO9 Black est aujourd’hui disponible à 379 euros sur Amazon.

Retrouvez la GoPro Hero9 Black à 379 € sur Amazon

Sosh

Le Black Friday est le jour pour faire de bonnes affaires, mais pas seulement pour les produits high-tech. Lors de cet événement, vous pouvez également dénicher un forfait mobile sans engagement sans payer le prix fort chaque mois, ni même sans prix qui double après un an. Eh oui, les opérateurs en profitent pour proposer des nouveaux forfaits encore plus intéressants que d’habitude, et c’est le cas de Sosh qui propose en ce moment un forfait de 40 Go à moins de 10 euros par mois.

Jusqu’au 6 décembre 2021, le forfait Sosh 40 Go de 4G est disponible à Le forfait mobile Sosh 40 Go à 9,99 euros par mois sans surcoût après la première année et sans engagement.

Les forfaits mobile et ADSL/Fibre

Il y a encore de belles offres disponibles sur les forfaits mobile et les abonnements aux offre box ADSL/Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G - 60 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 10€ Découvrir NRJ Mobile Série Limitée - 150 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go Pendant 12 mois 13,99€ 22,99€ Découvrir RED Forfait 4G - 100 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 15€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Les meilleures forfaits 5G Forfait Mobile B&You série spéciale 5G - 130 Go Appels illimités 130 Go 1937 sites 5G 3,5 GHz

4681 sites 5G/4G partagé 24,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 130 Go 6 jours Appels illimités 130 Go 1983 sites 5G 3,5 GHz

2271 sites 5G/4G partagé 24€ 30€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G - 120 Go Appels illimités 120 Go 2340 sites 5G 3,5 GHz

471 sites 5G/4G partagé Pendant 12 mois 20,99€ 32,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Le bloc suivant vous permet de trouver les meilleures offres en Fibre et ADSL pour votre box.

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 6 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s 35 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 25€ 35€ Découvrir Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 3 semaines Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 15,99€ 39,99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre SFR Fibre 6 jours Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations Pendant 12 mois 16€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

