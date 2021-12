L’iPhone 12 mini est encore moins cher qu’au Black Friday avec ce code promo

L'iPhone 12 mini, qui offre la même puissance que les autres modèles de la gamme dans un format réduit, devient plus avantageux grâce à une réduction doublée d'un code promo chez Cdiscount : son prix passe ainsi de 809 euros à 549 euros.

C’est en 2020 qu’Apple a introduit un smartphone d’un nouveau genre : l’iPhone 12 mini. Contrairement aux autres références des récentes gammes de la marque à la pomme, celui-ci adopte un format compact qui tient sans problème dans la main. Si l’iPhone 13 mini a pris sa suite en apportant quelques améliorations, son prédécesseur reste encore aujourd’hui un très bon modèle que l’on conseille, surtout avec un prix qui baisse de 260 euros par rapport à celui fixé au lancement.

Les points forts de l’iPhone 12 mini

Un écran OLED Full HD+ de 5,4 pouces

Une puce A14 toujours aussi puissante

Compatible MagSafe

Proposé au départ à 809 euros, puis réduit à 599 euros, l’iPhone 12 mini (rouge) dans sa version 64 Go est désormais affiché à 549 euros sur Cdiscount grâce au code promo 50EUROS, alors qu’il était affiché à 599 euros pendant le Black Friday.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 mini. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un petit iPhone pratique et léger

Comme son nom l’indique, l’iPhone 12 mini propose un format réduit par rapport aux autres grandes diagonales que l’on trouve dans la gamme. On aura donc droit à un écran OLED de 5,4 pouces, qui affiche par ailleurs une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cette taille ne sera pas idéale pour regarder des contenus vidéos de manière confortable comme c’est le cas sur les iPhone plus imposants, mais le mini aura au moins l’avantage de tenir dans la main et de ne pas nécessiter une gymnastique des doigts pour atteindre le haut de l’écran. En plus, son poids est bien plus contenu que les autres, puisqu’il ne pèse que 133 grammes contre plus 150 grammes pour la majorité des smartphones que l’on trouve sur le marché.

Une puissance digne de la marque

La firme a beau avoir misé sur une petite diagonale, elle n’a pas pour autant misé sur des performances inférieures. Ainsi, l’iPhone 12 mini embarque une puce A14, compatible 5G, comme les autres modèles de la gamme. De quoi profiter d’une belle puissance au quotidien, que ce soit pour exécuter les tâches classiques sans aucun ralentissement, ou même pour jouer à des jeux 3D gourmands.

Côté photo, l’iPhone 12 mini intègre un double capteur de 12 mégapixels, comme l’iPhone 12 classique. Il sera plus précisément muni d’un objectif grand-angle et d’un ultra grand-angle, mais pas de téléobjectif ni de capteur LiDAR à l’horizon, lesquels sont réservés au modèle Pro. Mais même avec cette configuration, l’iPhone 12 mini profitera de la qualité d’Apple et pourra capturer de beaux clichés détaillés.

Enfin, l’iPhone 12 mini dispose d’une petite batterie en raison de sa taille réduite, ce qui implique une autonomie en deçà de celles que proposent les autres smartphones de la gamme de 2020. La durée d’utilisation sur une seule charge n’excèdera donc pas une journée. Mais on se consolera avec la compatibilité avec MagSafe, la charge sans fil, qui permettra de récupérer de la batterie rapidement.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 mini.

Et les autres iPhone ?

Si vous souhaitez comparer les autres modèles de la marque à la pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Apple du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.