Le récent casque de Bang & Olufsen avec réduction de bruit perd 100 €

Bang & Olufsen s’est fait un nom avec des casques et écouteurs haut de gamme, dont certains dotés de la réduction de bruit active. Si Sony et Bose règnent en maîtres aujourd’hui sur cette technologie, la marque danoise propose tout de même de bons casques sans fil premium capables de filtrer les bruits. C’est le cas du récent Beoplay HX, lancé en mars dernier, et qui profite d’ailleurs d’une réduction de 20 % actuellement.

Ce qu’il faut retenir du casque Beoplay HX

Un casque circum-aural confortable

Avec réduction de bruit active

Une autonomie de 35 heures

Initialement affiché à 499 euros, le casque Beoplay HX de Bang & Olufsen est désormais disponible à 399 euros sur Amazon.

Un design épuré et haut de gamme

Pour son casque Beoplay HX, Bang & Olufsen est resté fidèle à son identité scandinave en misant sur un design épuré, aux lignes soignées et sans fioritures. Le modèle a été conçu avec des matériaux haut de gamme, comme le cuir d’agneau. L’isolation acoustique a de son côté été renforcée par de la mousse à mémoire de forme qui tapisse l’intérieur des écouteurs et qui maximise le confort. Surtout, ce casque adopte un format circum-aural, ce qui lui assure une bonne isolation passive grâce aux coussinets qui englobent les oreilles. Ce format lui permet aussi de fournir de meilleurs résultats pour la réduction de bruit active.

La réduction de bruit active intégrée nativement

Ce Beoplay HX propose donc cette technologie qui vise à filtrer les sons environnants et isoler l’utilisateur dans une bulle. Ainsi, les distractions seront éliminées grâce à cette annulation de bruit, ce qui favorisera l’aspect immersif. Sachez aussi que vous pourrez moduler cette réduction de bruit pour l’adapter à chaque situation sur l’application Bang & Olufsen.

Outre cet avantage, le casque fait montre d’une bonne qualité sonore, grâce à ses deux transducteurs de 40 mm, ce qui lui permet d’émettre des fréquences audibles entre 20 et 22 000 Hz. Il est par ailleurs compatible Bluetooth 5.1 et prend en charge les codecs audio SBC et AAC, mais aussi l’aptX adaptative. Résultat : le casque pourra effectuer une transmission audio entre 276 et 420 kbps selon la qualité de la connexion, avec une latence comprise entre 50 et 80 ms.

Un modèle qui démontre toute son endurance

L’autonomie n’est pas en reste puisque le constructeur promet jusqu’à 35 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. Une prise USB-C sera présente pour la recharge. Toutefois, le casque peut également être utilisé en filaire à l’aide d’une prise casque 3,5 mm intégrée.

Enfin, le casque Beoplay HX se démarque aussi par sa connectivité rapide et son appairage simplifié : il est notamment compatible avec le système Google Fast Pair, qui lui permet d’être reconnu rapidement par un smartphone Android à l’allumage, mais aussi avec made for iPhone. Et pour ne rien gâcher, la fonction Bluetooth Multipoint est aussi disponible pour connecter deux appareils en même temps.

La concurrence du Beoplay HX

