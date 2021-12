Cette barre de son Samsung HW-K335 est disponible à moins de 100 euros

La Samsung HW-K335 est l’exemple même de la petite barre de son puissante et polyvalente. Elle va rendre le son de vos films et séries bien plus impactant et immersif, et tout cela pour seulement 97,99 euros grâce à cette promotion sur Cdiscount.

Une barre de son est un must-have pour améliorer le rendu sonore de vos contenus préférés sur votre TV, dont la partie audio est souvent délaissée. Et il est même possible de profiter d’une barre de son performante sans pour autant exploser son budget. Le modèle Samsung HW-K335 en est la preuve, puisque pour moins de 100 euros actuellement, vous pourrez profiter d’un rendu sonore 2.1 précis et de basses puissantes, même sur de l’entrée de gamme.

Ce qu’il faut retenir de la barre de son HW-K335

Une barre de son sobre et efficace

Un rendu sonore 2.1 et une puissance de 130 W

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Si on la retrouve au prix de 200 euros, la barre de son Samsung HW-K335 est encore moins chère sur Cdiscount, car elle est en promotion à seulement 97,99 euros.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-K335 à 97,99 € sur Cdiscount

Une barre de son accessible avec un bon rendu sonore

Idéale pour les petits budgets, la barre de son Samsung HW-K335 va pouvoir améliorer le son de votre téléviseur et optimiser vos contenus. Pour cela, elle propose un rendu 2.1 convaincant avec son caisson de basse sans fil, qui ce dernier est d’ailleurs facile à relier puisqu’il est reconnu automatiquement par la barre dès l’allumage. Niveau connectique, le constructeur coréen fait propose une seule entrée optique pour la relier à votre téléviseur. Mais la Samsung HW-K335 est avant pensée sans-fil. Ainsi, il suffit de le lier en Bluetooth à son téléviseur pour éviter les câbles inutiles. Vous pourrez également diffuser le son de votre téléphone dessus pour que la barre de son devienne une enceinte. D’ailleurs vous allez pouvoir contrôler votre barre de son avec l’application Samsung Audio Remote.

Côté performance, le modèle HW-K335 propose une puissance totale de 130 Watts pour profiter de basses puissantes et profondes. Elle ne délivrera certes pas le meilleur son du marché, mais fera bien mieux que la majorité des téléviseurs et son caisson de basse est un plus très appréciable. Elle profite également du mode « Smart » qui permet d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez. Il y a trois autres modes préréglés : jeux, standard et surround. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc. Certes, la barre de son ne propose pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais apprécie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround et immersif à vos contenus.

Une barre de son qui trouvera facilement sa place

Nous sommes face à une barre de son qui mise sur la sobriété et le minimalisme, avec ses lignes épurées tout en profitant de la qualité de fabrication Samsung. Elle est pensée et dessinée pour s’intégrer facilement à tous les environnements. En mesurant 86 cm de longueur, elle est assez imposante quand on la compare à d’autres références qui misent sur leur petit gabarit. Néanmoins la barre de son s’installera ou se glissera aisément au pied de votre téléviseur ou bien fixer au mur, sans même empiéter une partie de l’image. Quant au caisson de basse, il pourra être installé là où vous voulez. Il est élégant, discret et compact (18,15 cm x 27,2 x 34,3 cm).

Trouvez la barre de son selon votre budget

Afin de découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

