Ce pack Google Nest Hub (2e gen) + JBL Link est à -60 % chez Boulanger

Boulanger envoie du lourd pour la période de Noël. Sur son site internet, on trouve en ce moment un pack écran connecté + enceinte portable connectée à un prix défiant toute concurrence. Il s'agit du Google Nest Hub (2e gen) et de la JBL Link portable, qui séparément valent 249 euros en tout, mais aujourd'hui le lot des deux revient à seulement 99 euros.

Noël approche à grands pas et il est encore temps de faire des cadeaux, ou de se faire tout simplement plaisir. Aujourd’hui, on a déniché un pack idéal et à petit prix pour accueillir Google Assistant dans sa maison, et même à l’extérieur de votre domicile, grâce au Google Nest Hub (2e gen) et à la JBL Link portable vendus ensemble pour moins de 100 euros.

Que propose ce pack ?

La dernière génération de l’écran connecté de Google

Une enceinte portable et connectée made by JBL

Tous les deux compatibles Google Assistant

Au lieu de 249 euros, ce pack regroupant le Google Nest Hub de 2021 (d’une valeur de 99,99 euros) et la JBL Link portable (d’une valeur de 149 euros) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99,99 euros chez Boulanger après une remise immédiate de 60 %.

Le meilleur écran connecté de Google

Le Google Nest Hub de 2021 fait partie de la deuxième génération des écrans connectés de la firme de Mountain View. Il ressemble beaucoup au premier modèle, avec toujours ce design blanc et un écran de 7 pouces, mais des améliorations sont plus que bienvenues, comme l’ajout d’un micro supplémentaire pour une reconnaissance vocale plus précise, même de loin, ou encore une meilleure expérience sonore grâce à un transducteur de 43,5 mm plus performant que précédemment. Il y a aussi de nouvelles fonctionnalités, avec notamment la possibilité de mesurer la durée et la qualité de votre sommeil sans avoir à porter une montre au poignet. Vous aurez même un résumé de votre nuit, tous les matins directement sur l’écran.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Nest Hub (2e gen).

Une enceinte portable connectée et puissante

En ce qui concerne la JBL Link, il s’agit d’une enceinte portable qui diffuse un son puissant (20 W) à 360 degrés grâce à son format en cylindre. Elle est nomade, donc vous pouvez profiter de votre meilleure playlist où vous voulez pendant environ 8 heures grâce à sa batterie intégrée – laquelle se recharge sur son socle dédié – et sa certification IPX7. Pas de port jack, mais l’enceinte de JBL est compatible Bluetooth et Wi-Fi pour envoyer vos sons en mode sans fil directement depuis votre application de streaming musical préférée. Il y a même une compatibilité avec l’audio HD pour profiter de la meilleure qualité sonore possible.

Google Assistant, où que vous soyez

Pour ses deux produits, Google Assistant répond à l’appel pour satisfaire toutes vos demandes, avec même la fonction Chromecast. On imagine alors très bien la possibilité de lancer à la voix un épisode de sa série préférée sur le Google Nest Hub (2e gen) pendant qu’on prépare à manger ou encore éteindre une ampoule connectée, toujours à la voix, alors qu’on est dans le jardin à écouter de la musique avec la JBL Link portable.

Les meilleures enceintes connectées en 2021

