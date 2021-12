Netflix, OCS, Disney + et les chaînes Canal+ dans un même pack à 25,99€/mois

Canal + ne fait pas les choses à moitié en cette fin d'année pour vous inciter à souscrire à son offre Ciné Séries : Netflix, OCS et Disney + et tout l'univers Canal pour seulement 25,99 euros par mois.

Si vous en avez assez de payer plusieurs abonnements à des services de VOD sans savoir exactement combien vous payer par mois, Canal + a peut-être la solution pour vous. Avec son offre Canal + Ciné Séries, vous pouvez obtenir un accès à Netflix, Disney+ et OCS en plus de la quasi-totalité de l’offre Canal en un seul abonnement. De plus on s’y retrouve plutôt bien économiquement parlant puisque ce dernier est proposé à seulement 25,99 euros par mois pendant un an.

Que propose le pack Canal + Ciné Séries ?

Toute l’offre Canal+ sur TV et en version digitale

Disney +, Netflix, OCS et Canal + Séries dans un seul abonnement

TV + et ses dizaines de chaînes thématiques

Le Pack Ciné Séries de l’offre Canal + est proposé en ce moment à 25,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 35,99 euros mensuels. En combinant les prix des différents abonnements individuellement, on arrive à un prix bien supérieur à ce que propose un simple abonnement à Canal+. Enfin, si vous n’êtes toujours pas convaincus, 50 euros sont offerts sur l’abonnement pour les lecteurs de Frandroid en cliquant sur le lien ci-dessous.

Cet abonnement donne lieu à un engagement de 24 mois.

L’offre Canal+ avec la TV, le sport et le cinéma

Canal+ c’est avant tout un catalogue TV de 300 chaînes touchant tous les publics et toutes les thématiques. Mais c’est aussi une série de chaînes ciné/séries avec des créations originales et des exclusivités. On retrouve également une partie sport complète comprenant le Football et la Formule 1. Le Pack Cine Séries comprend toutes les chaînes Canal+ (Décalé, Doc, Kids, Séries) comme c’est le cas avec les autres abonnements.

Netflix, Disney+, OCS et Canal+ Séries : Le top du petit et grand écran en un seul abonnement

C’est une exclusivité de la plateforme, la possibilité d’obtenir un accès à la quasi-totalité des plateformes de VOD du marché sur une seule souscription et donc avec un rapport contenu- prix imbattable . D’abord avec Netflix et ses milliers de contenus mis à jour en permanence et ses films et séries déjà cultes comme Squid Games, Stranger Things ou encore The Irish Man. Disney + arrive ensuite avec l’immense catalogue de la firme aux grandes oreilles dont le contenu ne cesse de grandir, OCS et ses séries exclusives comme Succession ou les dernières saisons de The Walking Dead et enfin Canal + séries et ses dizaines de créations françaises originales comme le Bureau des légendes ou la guerre des mondes. Bref ce sont des milliers d’heures de visionnage qui vous attendent et vous n’êtes pas prêt d’en voir le bout.

Accessibles sur sa TV et depuis n’importe où

L’offre est pensée pour être visionnée sur plusieurs écrans : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. Tout ceci via l’application MyCanal. Cette dernière est disponible sur Android et iOS. Vous pouvez même profiter de tout ce contenu depuis votre ordinateur en streaming simplement en vous identifiant depuis le site de Canal+. Vous avez même la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et Airplay.

Pour aller plus loin

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.