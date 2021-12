À l’approche de Noël, les excellents Sony WF-1000XM4 sont de retour à 199 €

Si vous aviez loupé cette offre lors du Black Friday, Boulanger vous offre une nouvelle occasion d'obtenir les Sony WF-1000XM4 à prix canon ! Avec un design plus compact, plus discret et des écouteurs toujours aussi confortables, cette quatrième génération se montre plus convaincante, surtout qu'elle est de retour à 199 euros au lieu de 279 euros habituellement.

Sur le marché des écouteurs sans-fil, Sony a réussi à imposer ses WF-1000XM3 comme une référence, notamment pour leur qualité audio remarquable. Mais c’est sans compter sur la concurrence qui tente de surpasser la firme japonaise. Pour tenir sa place de leader sur le marché, la marque nippone renouvelle donc sa gamme d’écouteurs sans-fil avec les Sony WF-1000XM4. Ils viennent corriger les faiblesses de la génération précédente et apporte des améliorations, notamment au niveau du design et du rendu sonore. Et mieux encore : aujourd’hui ils profitent de 80 euros de réduction et tombent à moins de 200 euros.

L’une des meilleures références sur le marché pour…

Leur format plus. compact

Leur qualité sonore

Leur réduction de bruit bluffante

Leur autonomie confortable

Lancés à 279,99 euros, les Sony WF-1000XM4 sont à présent affichés à 229,99 euros sur le site Boulanger, mais une fois dans le panier les écouteurs haut de gamme de la marque japonaise passent à 199,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les écouteurs Sony WF-100XM4. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des successeurs dignes des 1000XM3 : la relève assurée

Les écouteurs WF-1000XM4 de Sony viennent succéder à ceux considérés longtemps comme les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Pour cette nouvelle version, le constructeur japonais a revu le design et devenir moins encombrant et surtout plus pratique au quotidien. Ainsi l’étui des XM4 est 40 % est plus petit que celui de la XM3 et les écouteurs intra-auriculaires sont 10 % plus petits et optent pour la rondeur — exit le format allongé type oreillette Bluetooth. Pour optimiser le confort, Sony a également misé sur des embouts en mousse au lieu du silicone. Et pour les séances de running sous la pluie, les sportifs pourront se satisfaire de la certification IPX4, qui les protègeront aussi des éclaboussures et de la transpiration.

Comme la concurrence s’est renforcée avec les Apple AirPods Pro, ou encore les Jabra Elite 85t, Sony peaufine sa réduction de bruit active qui serait 40 % plus efficace que les XM3. Pour cela, la firme nippone a intégré des micros dans chaque écouteur, un orienté vers l’extérieur pour capter les bruits ambiants, un orienté vers l’intérieur pour analyser le retour du son. Et grâce à l’intégration de la puce V1, l’annulation de bruit est assurée et le résultat est tout simplement bluffant. Les écouteurs parviennent à nous isoler complètement des bruits environnants. Via l’application (disponible sur iOS et Android), il est possible de régler l’antibruit selon les situations avec des modes prédéfinis si vous marchez dans la rue ou prenez les transports en commun. Les Sony WF-1000XM4 proposent même un mode de réduction de bruit du vent.

Un rendu sonore peaufiné et une autonomie doublée

Les XM4 offrent un excellent rendu sonore, avec un son équilibré et des basses largement mises en avant. Ils héritent des mêmes transducteurs que leurs prédécesseurs. Mais les nouveaux true wireless intègrent un nouveau diaphragme qui améliore la qualité audio. La principale nouveauté provient de la compatibilité des WF-1000XM4 avec le codec LDAC. Cela va permettre de profiter d’une qualité d’écoute nettement supérieure (990 kbps), proche de la qualité CD (1,411 Mbps). C’est donc bien plus que les 250 kbps du codec AAC ou les 345 kbps du SBC. Malheureusement la marque japonaise, n’a pas intégré l’aptX. Toutefois, Sony apporte sur ses écouteurs la certification Hi-Res Audio — proposant une réponse en fréquence allant de 20 à 40 000 Hz — ainsi que la technologie DSEE Extreme. L’audio 360° est aussi de la partie.

Pour finir, Sony promet 12 heures d’écoute sans activer la réduction de bruit active, ou 8 heures avec. C’est donc une belle augmentation par rapport aux 8 ou 6 heures permises par les WF-1000XM3 dans les mêmes conditions. Même si lors de notre test, ils n’ont pas atteint les huit heures annoncées par le constructeur, il n’en demeure pas moins qu’ils proposent une très bonne autonomie surtout par rapport aux autres modèles présents sur le marché. Quant au boîtier certifié Qi, il offre tout de même 24 heures d’autonomie. En 30 minutes, les écouteurs récupèrent 69 % d’autonomie. Sachez qu’il y a un port USB-C pour de la recharge rapide si vous n’avez pas de socle à induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Sony WF-1000XM3.

Quels écouteurs Bluetooth choisir ?

La concurrence est rude sur ce marché des écouteurs Bluetooth et il existe de nombreuses marques à prendre en compte. Nous vous invitons alors à consulter notre guide d’achat des meilleurs écouteurs sans fil afin de découvrir quelles sont nos recommandations du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.