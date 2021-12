La tablette familiale de Huawei avec 64 Go n’est qu’à 159 € pour Noël

La Huawei MatePad T10s est une tablette tactile entrée de gamme chez le constructeur chinois. La version 64 Go est habituellement proposée à 229 euros, mais la Fnac abaisse le prix à seulement 159 euros pendant la période de Noël, avec même une livraison garantie avant le 25 décembre.

Il faut choisir une tablette en fonction de ses besoins. Si vous avez besoin d’un appareil très performant pour travailler, on ne peut que vous recommander un iPad Pro ou une Samsung Galaxy Tab S7. Mais, si vous en voulez une uniquement pour naviguer sur Internet et que pour vos enfants puissent jouer avec, une tablette comme la Huawei MatePad T10s suffit amplement, d’autant plus qu’elle profite aujourd’hui d’une réduction de 70 euros.

Les points clés de la Huawei MatePad T10s

Une tablette avec un écran Full HD+ de 10,2 pouces

Une puissance suffisante pour un usage classique et les jeux 2D

Une autonomie de plusieurs jours et une charge rapide via USB-C

Au lieu de 229,99 euros habituellement, la Huawei MatePad T10s en version 3+64 Go est actuellement disponible au prix de 159,99 euros sur le site de la Fnac, soit une remise immédiate de 31 %.

Un design classique avec un bel écran

La Huawei MatePad T10s ressemble à une tablette tactile classique, avec un dos uni (ici de couleur bleu marine profond) où est logé un capteur photo de 5 mégapixels et une façade laissant apparaitre de larges bordures autour de l’écran. Ce dernier occupe tout de même 80 % de la devanture et a la particularité d’être assez large, avec une diagonale de 10,1 pouces. C’est une taille suffisamment confortable pour consulter du contenu sur Internet, d’autant plus que la définition Full HD+ de 1 920 x 1 200 pixels permet d’afficher de nombreuses informations.

Des performances plus que suffisantes pour le prix

Pour 159 euros, il ne faut évidemment pas s’attendre à une tablette capable de faire tourner n’importe quelle application gourmande, mais le processeur Kirin 710A (2 GHz) épaulé par les 3 Go de RAM de la MatePad T10s est une configuration amplement suffisante pour naviguer en toute fluidité, et même regarder vos séries et films sans ralentissements. Vous pourrez également lancer quelques jeux 2D qui ne demandent pas beaucoup de ressources, comme de nombreux jeux éducatifs. En ce qui concerne l’autonomie avec la batterie de 5 100 mAh, elle peut atteindre plusieurs jours (entre 2 et 3) selon votre usage quotidien, et la recharge se fait plutôt rapidement via le port USB-C de la tablette.

Une expérience sécurisée pour les enfants

Étant de la marque Huawei, la tablette présentée ici n’embarque évidemment pas les services de Google, mais les Huawei Mobile Services. Il faudra donc télécharger via l’App Gallery, et si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, il y a toujours Petal Search pour trouver l’apk. de vos applications favorites. Le tout est donc assez complet, avec même une application Kids Corner. Cette dernière permet d’établir 6 niveaux de protection visuelle pour offrir une expérience optimale pour l’affichage et la sécurité du contenu chez les plus jeunes. Vos enfants pourront ainsi jouer et apprendre en toute sécurité.

La tablette qui correspond à vos besoins

Afin de savoir quel modèle correspond le plus à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2021.

